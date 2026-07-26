Arcanjo vai do céu ao inferno após derrota do Vitória para o Remo

Após uma atuação divinal contra o Botafogo, guardando a cidadela do Vitória com muito afinco, na última quinta (23), no Estádio Nilton Santos, Arcanjo foi renegado pelas autoridades celestiais e desceu ao inferno na derrota do Rubro-Negro para o Remo por 2 a 0, neste domingo (26), no Mangueirão, pela rodada 20 do Campeonato Brasileiro. O goleiro levou um frango constrangedor e terminou a peleja como o grande vilão da noite.
O primeiro tempo foi animado, porém, nivelado por baixo. Afinal, com deficiências técnicas, Remo e Vitória escreveram um manual de como errar passes em demasia. Em contrapartida, os escretes tiveram chances de sobra. O goleiro Rangel salvou os Azulinos. Arcanjo, do outro lado, aceitou o porrete de Jajá. O atacante bateu cruzado, de longe. E o goleirão rubro-negro saiu muito mal na fita.
Sem o seu halo de luz dourado, Arcanjo, no segundo tempo, sentiu o momento desfavorável e não conseguiu pegar a finalização de Manga, chute também em diagonal. Ele também viu outro disparo beijar a trave.
Quem assumiu o papel de santo foi Rangel. O goleiro do Remo fez, então, um milagre para evitar o gol de Baralhas. “Amém”, gritaram os seguidores do time anfitrião.
Com o resultado, o Remo vai para 21 pontos, ocupando a 18ª posição do Brasileirão de 2026. O Vasco, com a mesma pontuação, abre a zona de rebaixamento, em 17º lugar, mas fica à frente nos critérios de desempate. O Vitória, sem vencer nenhuma visita neste Brasileirão, está em 13º lugar, com 26.
REMO 2×0 VITÓRIA
Campeonato Brasileiro – 20ª rodada
Data-Hora: 26/7/2026 (domingo), às 19h30
Local: Mangueirão, em Belém (PA)
Gols: Jajá, 38’/1º (1-0); Manga, 9’/2ºT (2-0)
REMO: Rangel; Marcelinho, Matheus Felipe, Zé Ivaldo e Mayk (Edson, 39’/2ºT); Welison, Zé Ricardo (Bueno, 32’/2ºT), Picco (Patrick, 25’/2ºT) e Pikachu (Matheus Alexandre, 25’/2ºT); Jajá (Taliari, 25’/2ºT) e Manga. Técnico: Léo Condé.
VITÓRIA: Arcanjo; Jamerson (Sousa, 17’/2ºT), Cacá (Kayzer, 16’/2ºT), Cândido e Ramon; Caíque, Baralhas e Zé Vitor (Walace, 32’/2ºT); Tarzia (Matheuzinho, 16’/2ºT), Erick (Pochettino, 17’/2ºT) e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
VAR: Rafael Traci (SC)
Cartão Amarelo: Matheus Felipe, Zé Ivaldo, Pikachu (REM); Cacá (VIT)
Cartão Vermelho:
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