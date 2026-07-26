Léo Pereira lamenta empate do Flamengo com o São Paulo: “Atrapalha nossos objetivos”

Autor do gol do Flamengo no empate por 1 a 1 com o São Paulo, Léo Pereira lamentou o resultado que interfere diretamente na luta pelo título. Afinal, o Rubro-Negro perdeu a chance de diminuir a distância para o líder Palmeiras, que perdeu para o Atlético-MG.

“Com certeza nos atrapalha muito pelas nossas ambições na competição, principalmente por se tratar de um jogo em casa. No meu ponto de vista, fomos até melhores. Na primeira etapa, acredito que eles foram melhores em alguns momentos. Mas, com certeza, atrapalha nossos objetivos na competição. São dois pontos que a gente deixa passar que nos aproximaria do líder”, pontuou.

Além disso, o zagueiro deixou claro que ainda há muito campeonato pela frente e que o Flamengo irá trabalhar para alcançar o topo da tabela. Na próxima rodada, o Rubro-Negro visita o Internacional, na quarta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

“Mas, é trabalhar, tem muito campeonato pela frente. A gente sabe que a gente pode chegar no líder. É claro que não dependemos só de nós, mas tem muito campeonato pela frente. É trabalhar agora, temos o Inter pela frente, uma grande equipe fora de casa, assim como o São Paulo também era uma grande equipe no jogo de hoje”, concluiu.

Por fim, a equipe carioca soma, no momento, 38 pontos, seis atrás do Palmeiras. Entretanto, os comandados do técnico Leonardo Jardim têm um jogo a menos que o principal adversário na luta pelo título.

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