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Atlético tem um desfalque certo para próximo jogo do Brasileirão

Atlético tem um desfalque certo para próximo jogo do Brasileirão
Atlético tem um desfalque certo para próximo jogo do Brasileirão -

O Atlético terá um desfalque certo para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Afinal, o lateral-esquerdo Renan Lodi levou o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1, neste domingo (26), e não enfrenta o Remo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 8 de agosto.

Vale destacar que o Galo não joga no meio desta semana pela competição nacional. Isso porque o seu jogo contra o Bragantino, marcado para a próxima quarta-feira, pela 21ª rodada, acabou adiado por conta da participação do Massa Bruta nos playoffs da Sul-Americana.

Renan Lodi levou o seu cartão amarelo aos 47 minutos do segundo tempo, em falta cometida perto da linha da grande área. Com a advertência, ele será baixa para o duelo no Mangueirão.

Neste domingo, o Atlético abriu o placar aos nove minutos do segundo tempo com Victor Hugo. O meia aproveitou rebote de uma falha incrível do goleiro Carlos Miguel para fazer 1 a 0. Aos 30, o Palmeiras empatou com Felipe Anderson. Em seguida, Igor Gomes, que havia entrado pouco tempo antes, marcou o segundo, garantindo o triunfo atleticano.

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