Felipe Anderson destaca evolução do Palmeiras apesar da derrota para o Atlético-MG

Felipe Anderson lamentou a derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Atlético-MG, neste domingo (26), no Nubank Parque, mas destacou a atuação da equipe e afirmou que o resultado não apaga a evolução apresentada nas últimas partidas. Autor do único gol do Verdão no confronto, o meia avaliou que o time controlou boa parte do jogo, porém não conseguiu transformar o domínio em vantagem no placar.

De acordo com o camisa 7, o Palmeiras encontrou dificuldades para furar a defesa adversária e acabou sendo castigado em um momento de desorganização após sofrer o primeiro gol.

“Conseguimos controlar boa parte do jogo. No primeiro tempo, tivemos aproximações, mas não conseguimos abrir o placar. Eles vieram bem defensivos, foi complicado encontrar espaços, mas a equipe se comportou bem”, disse.

Felipe também ressaltou que a derrota não deve mudar o foco do elenco na sequência da temporada.

“É uma derrota que a gente sente muito porque queríamos apresentar um bom futebol. Mas não é porque perdemos que está tudo errado. Estamos evoluindo, mostramos isso fora de casa e também fizemos coisas boas hoje. Agora é pensar jogo a jogo, porque a temporada é uma maratona e queremos seguir brigando em todas as competições”, concluiu Felipe Anderson.

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