Rafael vê evolução do São Paulo e valoriza empate com o Flamengo: “Importante pontuar”

Após o empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, o goleiro Rafael, do São Paulo, analisou a importância do resultado para a sequência do Campeonato Brasileiro. Assim, o arqueiro destacou a dedicação do elenco contra um dos primeiros colocados e que esta partida pode servir de estímulo para o time subir de produção no returno.

“É sempre muito difícil jogar contra o Flamengo fora de casa. Mas a gente sabia da nossa qualidade e tínhamos tudo planificado, o que era necessário fazer. Foi um bom jogo para quem assistiu, de trocação, com várias chances para ambas as equipes. Era importante pontuar aqui. viemos de uma derrota em casa, onde nós tivemos superioridade o jogo inteiro e por causa de quatro ou cinco minutos de desatenção a gente acabou perdendo o jogo”, analisou.

“Sempre é bom pontuar fora de casa, ainda mais contra uma grande equipe. Ressaltar o esforço de todo mundo. Depois da parada, viemos de dois bons jogos. inda é pouco pelo que a gente quer, almeja e deseja para o torcedor, mas a gente vem em evolução e que esse empate sirva de estímulo para que a gente suba na tabela”, acrescentou.

Igualdade no placar

Na etapa final, Léo Pereira abriu o placar para o Rubro-Negro, enquanto Calleri marcou o gol da igualdade para o Tricolor. Além disso, o impedimento semiautomático entrou em ação e anulou o tento de Samuel Lino aos 45′ do segundo tempo.

Por fim, o Tricolor só volta a jogar pela 22ª rodada, diante do Grêmio. O jogo será no dia 8 (sábado), às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, na Arena. No momento, o time tem 26 pontos, na 12ª colocação do Brasileirão.

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