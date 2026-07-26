“Vai me colocar faltando dez minutos?”, reclama Santi

Meia-atacante do Botafogo, Santi reclamou ao ser acionado pela comissão técnica de Franclim Carvalho durante o segundo tempo da vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0. O uruguaio entraria aos 36 minutos da segunda etapa, no lugar de Montoro, neste domingo (26), no Mineirão, pela rodada 20 do Campeonato Brasileiro.
Segundo o site “ge”, Luís Filipe Fernandes chamou Santi, que, a priori, se recusou a entrar em campo. O auxiliar insistiu para que o uruguaio entrasse logo. Em seguida, Marçal apressou o companheiro com um empurrãozinho. O meia, enfim, foi para o aquecimento. Porém, bem contrariado.
“Vai me colocar faltando dez minutos?”, questionou a fera.
Em campo, Santi apareceu pouco, completando seis passes e sofrendo uma falta.
Técnico do Botafogo, Franclim Carvalho afirma que não viu este gesto do seu jogador.
“Não sabia. É uma novidade. Não falei com Santi, Luis, ninguém. Irei falar com eles para saber o que passou. É uma novidade. Depois posso responder isso claramente”, respondeu o treinador de Miranda do Corvo.
Com 29 pontos, o Mais Tradicional é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos. O Botafogo “folga” durante a semana e não entra em campo, pelo Brasileirão, durante a semana, pois o Grêmio, adversário, tem compromisso pela Copa Sul-Americana. O Mais Tradicional só joga no dia 8 de agosto, contra o Fluminense, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 22.
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