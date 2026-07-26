Jardim analisa atuação do Flamengo em empate pelo Brasileirão: “Jogo de detalhes”

“Mas foi um jogo de detalhes. Nós dominamos, mas três centímetros do pé do Wallace Yan o gol foi anulado. O detalhe também do jogador (do São Paulo), que o árbitro não deu pênalti, e em muitos lances será pênalti no Brasileirão. E o detalhe do gol deles, o único remate a gol. Faltou pressão ao portador da bola e a linha defensiva abaixo de forma lenta, permitindo jogar a bola entre o goleiro e a linha.”, completou.

“Quando cheguei ao intervalo, escrevi uma palavra no quadro que temos dentro da nossa cabine: agressividade. Agressividade com a bola. Você analisou muito bem esse lance, porque foi justamente o exemplo que utilizei para falar sobre agressividade com a bola. Nós circulávamos a bola, mas precisávamos ter agressividade para conduzi-la para a frente, criar desequilíbrios e depois soltar os jogadores”, afirmou.

Ausência de Léo Ortiz

Durante a entrevista, o treinador rubro-negro explicou que Léo Ortiz não tinha condições de estar em campo. Assim, o defensor ficou de for até da lista de relacionados e deu lugar para Vitão.

“Eu acho muita graça às muitas perguntas sobre o Ortiz. É um jogador que fez dois treinos, e acho que pessoas como vocês, que são entendidas de futebol, consideram normal um jogador fazer dois treinos e voltar a ser opção para um jogo. Eu acho que não”, frisou