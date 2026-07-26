Zubeldía lamenta “gol acidental” e vê resultado justo

O Fluminense conquistou um ponto importante fora de casa, mas vai voltar para o Rio de Janeiro com um gosto amargo. Afinal, o Tricolor deixou a vitória escapar nos minutos finais e empatou com o Grêmio por 1 a 1, neste domingo (26), em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Brasileirão. O técnico Luis Zubeldía, no entanto, valorizou o ponto e viu o resultado como justo.

“Foi um jogo muito equilibrado. O primeiro tempo dominamos e tivemos certo controle, mas faltou profundidade. No segundo, quando pareceu que não ia acontecer nada, tivemos o gol. Depois eles subiram um pouco e em uma jogada acidental empataram. O importante como visitante é sempre somar. Claro que queríamos somar três. O resultado foi justo”, disse Zubeldía.

Foi um jogo truncado e de poucas emoções. O Fluminense, que controlou mais a bola, saiu na frente do placar com gol de pênalti de Hulk, aos 20 minutos do segundo tempo. Contudo, recuou demais, permitiu a pressão do Grêmio e não conseguiu sustentar, cedendo o empate aos 43 minutos da etapa final. Tropeço ruim, que afasta o time dos líderes.

Com o resultado, o Fluminense chegou a 33 pontos e ocupa o 4º lugar, se afastando dos líderes Palmeiras, Flamengo e Athletico-PR, que se distanciaram do time comandado por Luis Zubeldía. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), contra o Bahia, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.

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