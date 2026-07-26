Luís Castro enaltece atuação do Grêmio contra Fluminense

O técnico Luís Castro ficou satisfeito com a atuação do Grêmio no empate com o Fluminense por 1 a 1, neste domingo (26), em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o treinador português elogiou o desempenho da própria equipe, apontou que o placar foi injusto e destacou a performance do goleiro Fábio, que fez defesas importantes.

“É uma injustiça grande o resultado, mas o futebol é o que é. Foi um dos melhores jogos da temporada. Uma grande organização defensiva que não permitiu qualquer finalização ao Fluminense. Atacamos pela direita, pela esquerda e pelo corredor central. Infelizmente só fizemos um gol. O Fábio teve uma grande exibição”, disse Luís Castro.

Foi um jogo truncado na Arena. No primeiro tempo, não houve nenhuma chance clara, com exceção de um gol anulado do Fluminense. No segundo tempo, o panorama mudou. O time carioca, portanto, saiu na frente com gol de pênalti de Hulk, numa infelicidade de Kannemann. Depois, o Grêmio reagiu e empatou aos 43 minutos, com o estreane Diego Caito. Fábio ainda fez duas grandes defesas e garantiu o empate.

Com o resultado, o Grêmio chegou a 22 pontos e subiu para o 15º lugar, mas ainda segue ameaçado pela zona de rebaixamento. O Imortal volta a campo contra o Bolívar, da Bolívia, na próxima quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), em Porto Alegre, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Na ida, perdeu por 3 a 2 e, portanto, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas.

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