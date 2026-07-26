Herói do Atlético, Igor Gomes abre o jogo sobre falta de chances e possível saída

Autor do gol da vitória do Atlético sobre o Palmeiras por 2 a 1, fora de casa, pelo Brasileirão, Igor Gomes abriu o jogo e falou sobre sua continuidade no clube. Fora dos planos da comissão técnica, ele tem vínculo apenas até o fim do ano e pode assinar pré-contrato com qualquer equipe. Assim, o Grêmio demonstrou interesse em sua contratação de forma imediata.

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“Acho que isso deve ser tratado de maneira interna. Enfim, tem coisas que por integridade minha eu prefiro manter em sigilo. Não garanto nada, mas o que garanto é cada dia que estiver com a camisa do Galo, jogando 10 minutos, 15 minutos, eu vou dar o meu melhor, porque faço o que eu gosto”.

Igor Gomes não jogava pelo Atlético desde abril

Nesta temporada, Igor Gomes perdeu espaço com o técnico Eduardo Domínguez e disputou apenas 15 partidas na temporada. Aliás, a última partida havia sido contra o Cienciano, pela Sul-Americana, em abril. O baixo número de jogos permite ao meia jogar por outro clube neste Brasileirão.

“São situações que ocorrem no futebol, ninguém quer ficar sem jogar, mas o que aprendi na minha vida, meu pai fala muito para fazer meu papel. Tem coisas que estão fora do nosso controle, as ocasiões de não jogar ou jogar muitas vezes não passa por nós. O que controlo é meu trabalho, até porque não tem sido fácil ficar sem jogar. Sempre joguei em todos os lugares, agora é minha primeira fase mais crítica nesse quesito”, disse o herói atleticano, antes de completar:

“Os motivos ainda não sei certo, se pelo dia a dia, pelo contrato. O que sei é que trabalho todos os dias. O trabalho devolve. Saber que sofri por passar esse momento, espero que ele acabe o mais rápido possível. Estou feliz demais, principalmente por ajudar nossa equipe. A gente está em um momento conturbado, contra uma adversário que é favorito ao título. Tivemos nossas oportunidades e fomos felizes”.

Igor Gomes entrou aos 26 minutos no lugar de Victor Hugo, autor do primeiro gol do Atlético na partida. Logo depois, marcou o gol da vitória após assistência de Alan Minda.

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