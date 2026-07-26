Abel vê evolução do Palmeiras mesmo com derrota para o Atlético

Abel Ferreira defendeu a atuação do Palmeiras na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, neste domingo (26), no Nubank Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado marcou a primeira derrota do Verdão como mandante na competição nesta temporada e encerrou uma invencibilidade de 14 rodadas em casa na Série A.

Para o treinador, a principal diferença entre as equipes esteve na eficiência. Segundo Abel, o Palmeiras conseguiu controlar boa parte da partida, mas não aproveitou as oportunidades criadas, enquanto o Atlético-MG foi mais preciso nos momentos decisivos.

“É preciso fazer o mais importante: colocar a bola no gol e evitar que o adversário faça isso. Fizemos um bom jogo, controlamos, mas precisamos cruzar mais e chutar mais ao gol”, afirmou.

O técnico também ressaltou a estratégia defensiva do Atlético-MG e reconheceu que os gols sofridos poderiam ter sido evitados, mas evitou responsabilizar diretamente o goleiro Carlos Miguel pelos lances.

“O adversário jogou com quase 11 jogadores atrás da linha da bola. A forma como sofremos os gols poderia ter sido evitada. Faz parte do futebol. Na minha opinião, foi um jogo positivo da nossa parte, mas o resultado é o mais importante, e eles foram mais eficazes”, explicou.

Com a derrota, o Palmeiras permanece na liderança do Brasileirão, com 44 pontos. Porém, viu o Flamengo reduzir a diferença para seis pontos após o empate diante do São Paulo. Além disso, o Rubro-Negro ainda tem uma partida a menos.

Por fim, o Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (29), contra o Vitória, no Barradão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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