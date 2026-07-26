Dorival pede blindagem do CT e explica estratégia do São Paulo: “No caminho certo”

Depois do empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, o técnico Dorival Júnior explicou a estratégia que adotou para fazer com que o São Paulo equilibrasse as ações fora de casa. Assim, o comandante também afirmou que enxerga evolução no time nesta retomada do calendário do futebol brasileiro depois da Copa do Mundo.

“Tínhamos uma disposição na partida de hoje que era não darmos a bola ao Flamengo e alcançamos. Também procuramos jogar no campo ofensivo. Foi um jogo agradável de se ver, não ficamos apenas nos defendendo. O Flamengo jogou dentro de suas características, buscando o gol a todo momento. Esse equilíbrio foi importante para mostrar a nós mesmos que também podemos ter coisas ainda melhores pela frente”, disse.

“O resultado às vezes acaba tirando as possibilidades de crescimento de confiança. Foi isso que aconteceu na partida anterior. Em razão do que vinha acontecendo, o resultado anterior acabou consolidando uma situação negativa. Acho que precisamos disso, de um pouco de confiança de cada um dos atletas para retomar aquele momento que a equipe já teve dentro do próprio campeonato. Isso está acontecendo”, completou.

“A entrega tem sido fundamental para isso. Conversei com eles após a última partida, mostrei que coisas boas tinha acontecido, independentemente do resultado. Nesse sentido, esperamos continuar vivendo isso, uma melhora gradativa e na hora certa vamos dar um salto de qualidade”, analisou.

Problemas externos

Dorival também ressaltou a necessidade de preservar o ambiente no CT da Barra Funda diante das frequentes polêmicas nos bastidores do clube. De acordo com o treinador, essa proteção é essencial para dar tranquilidade aos jovens que começam a ganhar espaço no elenco, como o zagueiro Osorio.

“O clube vem vivendo talvez o momento mais negativo de sua história. Tudo que tem acontecido no entorno e temos que blindar completamente dentro do CT. Um segundo aspecto: estamos prorrogando uma situação de que os garotos da base possam tomar o espaço e se desenvolver dentro do seu melhor. Olhem as partidas que o Osorio realizou. Assim, a equipe vem em evolução, melhorando. Afinal, tenho certeza que estamos no caminho certo”, concluiu.

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