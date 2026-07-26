Eduardo Domínguez elogia atitude do Atlético na vitória sobre o Palmeiras

O técnico Eduardo Domínguez destacou a postura do Atlético na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, neste domingo, no Nubank Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador ressaltou que a equipe soube administrar a vantagem no placar e não se assustou com o gol sofrido. Dessa maneira, chegou à vitória momentos depois.

O comandante comparou a atitude do time contra os paulistas com o empate diante do Bahia, quando o Atlético recuou excessivamente após fazer 1 a 0. Desta vez, o Galo soube entender quando pressionar e controlar as ações diante do líder do Brasileirão.

“O que mudou foi que, contra o Bahia, fizemos o gol e deixamos de fazer o esforço grupal. Deixamos o rival ter a iniciativa e começamos a correr atrás. Hoje, contra um grande time, com muita qualidade, praticamente um dos melhores, tínhamos que fazer uma partida inteligente. Saber o momento da partida, quando atacar, quando pressionar, quando reduzir os espaços para frente e para trás. Temos que mostrar o que queremos fazer e como queremos fazer. O grupo fez uma grande partida”, disse o “Barba”, em entrevista coletiva após a partida.

Técnico do Atlético enaltece plantel

Aliás, Eduardo Domínguez também tratou de valorizar o grupo atleticano e destacou o crescimento da equipe nos últimos jogos.

“Temos que acreditar no grupo, que depende de nós e não do rival. Jogamos com muita disciplina. Temos grandes jogadores, que estão crescendo muito. Saber que o rival não perdia durante a competição tem um sabor muito bom, mas também temos que olhar para as últimas quatro partidas do Brasileirão: vencemos três. O time está crescendo muito e acreditando que também pode jogar bem fora de casa”.

Atlético volta a campo pelo Brasileirão somente no dia 8 de agosto, quando visita o Remo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale destacar que o Galo não joga no meio desta semana pela competição nacional. Isso porque o seu jogo contra o Bragantino, marcado para a próxima quarta-feira, pela 21ª rodada, acabou adiado por conta da participação do Massa Bruta nos playoffs da Sul-Americana.

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