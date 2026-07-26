Fagner vê domínio do Cruzeiro sobre o Botafogo e pede paciência à torcida

Titular na derrota por 1 a 0 para o Botafogo neste domingo (26), no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o lateral-direito Fagner pediu paciência ao torcedor do Cruzeiro. Para o jogador, a Raposa dominou o adversário por “80% do jogo” e pecou por sofrer o gol de Justino em jogada de bola parada.

Além disso, Fagner destacou os vários desfalques do Cruzeiro diante dos cariocas. Gerson e Matheus Pereira estavam suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto Cássio, Gabriel Pec e Neiser Villarreal estão lesionados.

“Acho que é (pedir) paciência. A gente está trabalhando, está se empenhando. São circunstâncias que acontecem no futebol. A gente teve 80% do jogo melhor que o Botafogo, mas acabamos perdendo em uma bola parada”, afirmou o defensor na zona mista:

“Não era o que a gente queria, mas acho que entrega não faltou. São coisas que vamos melhorar, temos que melhorar para a gente conseguir nossos objetivos na temporada”.

O Cruzeiro volta a campo na próxima quinta-feira (30), quando visita o Coritiba, às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira.

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