Bahia tem negociação avançada para emprestar lateral ao Internacional

O Bahia está perto de emprestar o lateral-esquerdo Iago Borduchi ao Internacional. Os dois clubes acertaram os últimos detalhes burocráticos para um contrato até o fim do ano, com os salários pagos de forma integral pelo Colorado, de acordo com o influenciador Antônio Neto.

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Por conta da negociação avançada com o Inter, o jogador não esteve entre os relacionados para o duelo contra o Corinthians neste domingo, que acabou empatado em 1 a 1, na Arena Fonte Nova.

O Inter havia tentado a contratação do lateral no fim do ano passado, mas as negociações não evoluíram. Como os termos não agradaram à diretoria, o Bahia apresentou uma contraproposta com uma troca por Bruno Gomes. Contudo, as tratativas não avançaram.

Iago é cria do Internacional e foi revelado em 2017, antes de se transferir para o Augsburg, da Alemanha. Ele ficou cinco temporadas no futebol europeu, com 107 jogos, cinco gols e 13 assistências.

O lateral chegou ao Bahia no segundo semestre de 2024. Entretanto, não ameaçou a titularidade de Luciano Juba. Aliás, também sofreu com muitas lesões. No total, disputou 54 jogos, com três gols marcados e quatro assistências. Ele conquistou um Campeonato Baiano e uma Copa do Nordeste pelo Tricolor.

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