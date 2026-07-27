Calleri desencanta em meio ao impasse pela renovação com o São Paulo

Calleri voltou a ser decisivo pelo São Paulo em um momento importante da temporada. Afinal, o atacante argentino marcou o gol do empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e ajudou o Tricolor a conquistar um ponto fora de casa contra uma das equipes que brigam pelo título da competição.

Dessa forma, o gol também encerrou um período de jejum do camisa 9, que vinha sendo cobrado por melhores números ofensivos. O jogador não estufava a rede há 12 partidas, desde o dia 4 de abril, contra o Cruzeiro.

Diante do Rubro-Negro, Calleri apareceu no momento certo, aproveitou a oportunidade e reforçou sua importância dentro do elenco comandado por Dorival Júnior. O treinador, inclusive, fez questão de elogiar o crescimento de seu atacante, que tirou um peso das costas e agora poderá ter mais tranquilidade diante das metas adversárias.

“O que precisa é ter atitude, e é isso que ele [Calleri] tem mostrado. Por isso, volto a falar do resultado do meio de semana. Tivemos coisas muito positivas em todo o processo, só o resultado que não aconteceu. Hoje, o Calleri volta acreditando, resolvendo seus problemas, dando possibilidades aos companheiros de serví-lo. A gente sai daqui com a sensação de que a equipe vai buscando”, disse.

Renovação ainda sem solução

A atuação ocorre em meio a um cenário de indefinição nos bastidores. As conversas pela renovação do contrato do atacante com o São Paulo ainda não avançaram, e o futuro do argentino no clube segue como um dos assuntos que movimentam o ambiente tricolor.

Ídolo da torcida e uma das principais lideranças do grupo, Calleri tem contrato com o Tricolor até o fim desta temporada. No entanto, segundo o portal “UOL”, o atleta pediu uma compensação maior do que o Tricolor pode pagar em virtude de sua realidade financeira.

Enquanto a situação contratual não é resolvida, o atacante voltou a mostrar em campo o peso que ainda possui para a equipe. O empate diante do Flamengo evidenciou novamente a capacidade do jogador de aparecer em jogos importantes e manter sua influência no time paulista.

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