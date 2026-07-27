Flamengo sofre com lesões, e Jardim explica ausências diante do São Paulo

O Flamengo ficou no empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Maracanã, e deixou pontos importantes pelo caminho. Afinal, poderia ter diminuído ainda mais a diferença para o líder Palmeiras na briga pelo título. No entanto, apesar da pausa para a Copa do Mundo, a equipe não conseguiu esvaziar o Departamento Médico, e o treinador Leonardo Jardim tem tido “dor de cabeça” com as questões físicas do elenco.

Diante do Tricolor, o técnico não pode contar com alguns nomes importantes do grupo e explicou algumas ausências. Entre elas, está Léo Ortiz, que se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita, mas participou de apenas dois treinos. Carrascal, por sua vez, ficou de fora por causa da suspensão do STJD.

“Eu acho muita graça às muitas perguntas sobre o Ortiz. É um jogador que fez dois treinos, e acho que pessoas como vocês, que são entendidas de futebol, consideram normal um jogador fazer dois treinos e voltar a ser opção para um jogo. Eu acho que não”, disse.

“É um jogador importante, o risco de lesão é grande e, se arriscássemos nessa situação, seríamos incompetentes naquilo que é a gestão. Mas, com certeza, há pessoas que acham que, no futebol, nem sequer é preciso treinar. O jogador vem de férias, começa a jogar e está tudo certo. Mas, perante as minhas orientações e a minha forma de trabalhar, isso normalmente não acontece. Verificamos que até os jogadores que vieram da seleção, já com algum treino, apresentaram dificuldades. O Léo Pereira, no último jogo, já teve dificuldades e precisou sair. Acho que já estava com problemas. O Alex também apresentou algumas dificuldades”, acrescentou.

Problemas em profusão

Além de Léo Ortiz, o Flamengo tem tido dificuldade na escalação dos pontas de seu elenco. Para o duelo com o Tricolor, Jardim não pode contar com Plata, que disputou a Copa do Mundo com o Equador, e Luiz Araújo. Nico De la Cruz também ficou de fora, assim como Lucas Paquetá, que se lesionou durante a Copa.

“Meus amigos, se não treinarmos e não houver uma evolução física rápida, não há milagres. Mas, com certeza, vocês têm a vossa opinião. Em relação à segunda questão, estamos carentes na posição da ponta, não é? Temos o Plata de fora e o Luiz Araújo de fora. São dois jogadores importantes para nós. Para refrescar a equipe, não tínhamos mais nenhum ponta além do Cebolinha e do Lino, que tive de voltar a puxar para a ponta”, pontuou.

“Por isso, acho que nem sequer é uma questão de opção. É uma questão de viabilidade dentro daquilo que temos. Nem na formação do Sub-20 temos um ponta que possa nos ajudar. Se ele fosse a minha opção, se eu achasse que era a melhor opção para o momento, teria iniciado o jogo. Não teria começado o Lorran, que é o nosso jovem da formação”, completou.

Por outro lado, Arrascaeta, que chegou a viajar com a delegação do Uruguai para a disputa do Mundial, mas não se recuperou a tempo de disputar o torneio, entrou no segundo tempo no empate com o São Paulo, assim como ocorreu contra a Chapecoense. O camisa 10 fraturou a clavícula diante do Estudiantes, pela Libertadores. No início de junho, o meia lesionou a panturrilha em um treino da seleção uruguaia.





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