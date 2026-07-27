G3X e Furia estreiam no Mundial da Kings League. Veja horário e onde assistir

O Mundial de Clubes da Kings League começou a todo vapor e, nesta segunda-feira (27/7), mais quatro jogos vão agitar a competição. Depois da derrota do Desimpain no primeiro dia, outros dois brasileiros entram na grama preta para estrear no torneio e buscarem a classificação.

Onde assistir

A partida terá transmissã da Cazé TV e dos canais oficiais da Kings League

G3X e Furia em ação na Kings League

O primeiro brasileiro a entrar em campo será o G3X. Ás 16h, a equipe de Kelvin Oliveira e companhia enfrentam o Karasu, da França. Eles são os grandes campeões do split francês e chegam empolgados na disputa do seu segundo mundial. O time da Tribo, por outro lado, se classificou com o vice-campeonato da Kings League Brasil deste ano e agora segue sua caça rumo ao primeiro título da modalidade.

Na sequência, às 17h, a Furia entra em quadra para uma verdadeira pedreira. Afinal, o adversário será o Porcinos, campeão mundial em 2024 e vice em 2025. Aliás, foram os espanhóis que eliminaram a Pantera no ano passado, na semifinal, ao vencer por 5 a 4 em uma virada nos últimos segundos. Contudo, o time de Cris Guedes chega após ser campeão da Kings Cup América e conta com astros como Lipão e Leletti.

Os brasileiros, aliás, vão em busca da primeira vitória do país na competição. Isso porque neste domingo (26/7), o Desimpain estreou com derrota, ao perder para o Stallions, da Itália, por 6 a 5.

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