Depay aceita dois anos de contrato, mas Corinthians exige exames antes

A renovação de contrato de Memphis Depay com o Corinthians avançou, mas ainda está longe de um desfecho. O atacante holandês aceitou a proposta para estender o vínculo por mais dois anos, porém a diretoria alvinegra decidiu condicionar a assinatura à realização de exames médicos assim que o jogador retornar ao Brasil.

No último domingo (26/7), o estafe de Memphis comunicou ao Corinthians que o atacante concordou com a renovação. Além do novo contrato de dois anos, as partes ainda discutem a possibilidade de um terceiro ano de vínculo, desde que o jogador cumpra uma meta de minutos em campo.

Apesar da sinalização positiva, a diretoria evita tratar o acordo como fechado. O presidente Osmar Stabile ainda não deu a aprovação final e pretende voltar a discutir o tema em uma nova reunião nesta segunda-feira (27/7).

Lesões preocupam o Corinthians

A principal preocupação do clube envolve a condição física do camisa 10. Memphis acumula um histórico de lesões desde antes de chegar ao Corinthians, em setembro de 2024, e voltou a enfrentar problemas durante sua passagem pelo Parque São Jorge.

Na atual temporada, o atacante disputou apenas 14 partidas pelo Timão, com um gol e uma assistência. Além disso, durante a Copa do Mundo, entrou apenas no segundo tempo nos três jogos da Holanda, fator que também aumentou a cautela da diretoria.

Os problemas físicos, aliás, são um dos principais argumentos usados por aliados de Osmar Stabile que se posicionam contra a renovação. O grupo também aponta a grave crise financeira do Corinthians, o custo-benefício considerado abaixo do esperado e questões políticas internas como motivos para reavaliar a permanência do holandês.

Por isso, o clube pretende submeter Memphis a uma bateria de exames médicos logo após seu retorno ao Brasil, previsto pelo estafe para esta terça-feira (28/7). Dependendo dos resultados, o departamento médico poderá até desaconselhar a renovação do contrato.

Do outro lado, os representantes do atacante garantem que o jogador reúne totais condições de atuar. Segundo o estafe, Memphis fará todos os exames solicitados e poderá ficar imediatamente à disposição de Fernando Diniz. Nos bastidores, eles entendem que a exigência da diretoria reflete mais uma disputa política interna do que uma preocupação exclusivamente médica.

As negociações se arrastam há meses e já passaram por diversas mudanças. O acordo prevê redução na parte fixa do salário e aumento dos valores atrelados ao desempenho esportivo. O atacante, inclusive, aceitou receber menos do que havia sido discutido inicialmente, desde que possa ampliar os ganhos por meio do cumprimento de metas.

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