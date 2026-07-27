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Depay aceita dois anos de contrato, mas Corinthians exige exames antes

Depay aceita dois anos de contrato, mas Corinthians exige exames antes
Depay aceita dois anos de contrato, mas Corinthians exige exames antes -

A renovação de contrato de Memphis Depay com o Corinthians avançou, mas ainda está longe de um desfecho. O atacante holandês aceitou a proposta para estender o vínculo por mais dois anos, porém a diretoria alvinegra decidiu condicionar a assinatura à realização de exames médicos assim que o jogador retornar ao Brasil.

No último domingo (26/7), o estafe de Memphis comunicou ao Corinthians que o atacante concordou com a renovação. Além do novo contrato de dois anos, as partes ainda discutem a possibilidade de um terceiro ano de vínculo, desde que o jogador cumpra uma meta de minutos em campo.

Apesar da sinalização positiva, a diretoria evita tratar o acordo como fechado. O presidente Osmar Stabile ainda não deu a aprovação final e pretende voltar a discutir o tema em uma nova reunião nesta segunda-feira (27/7).

Lesões preocupam o Corinthians

A principal preocupação do clube envolve a condição física do camisa 10. Memphis acumula um histórico de lesões desde antes de chegar ao Corinthians, em setembro de 2024, e voltou a enfrentar problemas durante sua passagem pelo Parque São Jorge.

Na atual temporada, o atacante disputou apenas 14 partidas pelo Timão, com um gol e uma assistência. Além disso, durante a Copa do Mundo, entrou apenas no segundo tempo nos três jogos da Holanda, fator que também aumentou a cautela da diretoria.

Os problemas físicos, aliás, são um dos principais argumentos usados por aliados de Osmar Stabile que se posicionam contra a renovação. O grupo também aponta a grave crise financeira do Corinthians, o custo-benefício considerado abaixo do esperado e questões políticas internas como motivos para reavaliar a permanência do holandês.

Por isso, o clube pretende submeter Memphis a uma bateria de exames médicos logo após seu retorno ao Brasil, previsto pelo estafe para esta terça-feira (28/7). Dependendo dos resultados, o departamento médico poderá até desaconselhar a renovação do contrato.

Do outro lado, os representantes do atacante garantem que o jogador reúne totais condições de atuar. Segundo o estafe, Memphis fará todos os exames solicitados e poderá ficar imediatamente à disposição de Fernando Diniz. Nos bastidores, eles entendem que a exigência da diretoria reflete mais uma disputa política interna do que uma preocupação exclusivamente médica.

As negociações se arrastam há meses e já passaram por diversas mudanças. O acordo prevê redução na parte fixa do salário e aumento dos valores atrelados ao desempenho esportivo. O atacante, inclusive, aceitou receber menos do que havia sido discutido inicialmente, desde que possa ampliar os ganhos por meio do cumprimento de metas.

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