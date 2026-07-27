Veigh realiza show particular para Neymar após ausência em reapresentação; veja

O rapper Veigh movimentou as redes sociais ao compartilhar, no domingo (26), imagens de um show particular realizado para Neymar. Coincidentemente, a publicação aconteceu no mesmo dia em que o atacante do Santos deveria se reapresentar no CT Rei Pelé, mas não participou da atividade com o restante do elenco.

No vídeo, Veigh aparece se apresentando em um evento reservado para o camisa 10, reforçando a amizade entre os dois. No registro Neymar aparece cantando a música “Talvez você precise de mim”.

A relação entre o cantor e o jogador não é recente. Inclusive, Veigh esteve entre os convidados que acompanharam o anúncio da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Assim que Carlo Ancelotti confirmou o nome de Neymar entre os convocados, o rapper comemorou ao lado de outros famosos presentes no evento.

No entanto, a celebração provocou uma onda de críticas nas redes sociais. Internautas apontaram que os convidados interromperam o anúncio oficial da lista de Ancelotti ao festejarem a convocação do atacante antes da conclusão da cerimônia. Na ocasião, o episódio dividiu opiniões e gerou ampla repercussão entre torcedores.

Enquanto isso, Neymar segue no centro das atenções dentro e fora dos gramados. A publicação de Veigh voltou a associar o atacante a momentos de lazer e rapidamente repercutiu entre os fãs. Por fim, o vídeo reforçou a proximidade entre os dois, que frequentemente aparecem juntos em eventos e compartilham momentos de amizade nas redes sociais.

VEJA O VÍDEO

Um post compartilhado por Thiago Veigh (@veigh)

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