Após 441 dias, Paulinho volta a ser titular e tem dias decisivos no Palmeiras

Após 441 dias, Paulinho voltou a iniciar uma partida como titular do Palmeiras e permaneceu em campo por 65 minutos na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no último domingo (26/7). Agora, os próximos dias serão determinantes para definir a sequência do camisa 10 no time.

O clube acompanha atentamente a resposta física do jogador após o aumento de carga de trabalho nas últimas semanas. Depois da partida, Abel Ferreira destacou a evolução do atacante, mas reforçou a necessidade de cautela por causa do histórico recente de lesões.

“Vamos ver como vai sentir nos próximos dois ou três dias, vai ser um belo barômetro para nós. Ele tem vindo a evoluir muito, com muita cautela pelo que foi o passado recente dele.”

Desde que chegou ao Palmeiras, Paulinho disputou 25 partidas e foi titular apenas duas vezes. A primeira ocorreu em 11 de maio de 2025, diante do São Paulo. A segunda aconteceu justamente no confronto contra o Atlético-MG, encerrando um longo período sem começar uma partida entre os 11 iniciais.

O atacante precisou passar por duas cirurgias na perna direita para corrigir fraturas na região. A primeira aconteceu ainda quando defendia o Atlético-MG, enquanto a segunda já ocorreu após a chegada ao Verdão. Por conta desse histórico, o departamento médico adotou um protocolo específico para controlar a recuperação e o retorno gradual aos gramados.

Paulinho evolui no Palmeiras desde a parada

Após a pausa para a Copa do Mundo, Paulinho recebeu liberação para atuar por mais de um tempo. Com os desfalques no setor ofensivo, Abel optou por escalá-lo como titular contra o Atlético-MG, e o jogador respondeu com boa movimentação e participação ativa no ataque.

A evolução já vinha sendo observada nos treinamentos. Depois de seguir a recomendação de evitar atividades na região operada durante as primeiras semanas do recesso da Copa do Mundo, Paulinho passou a aumentar gradativamente a carga física e se aproximou das métricas do restante do elenco. Agora, o desafio é ampliar também o tempo em campo sem comprometer a recuperação.

O próprio atacante já admitiu anteriormente que, neste momento, ainda não reúne condições para iniciar todas as partidas. Por isso, o Palmeiras seguirá monitorando a resposta do corpo do jogador antes de definir os próximos passos.

O Verdão terá apenas dois dias de preparação até enfrentar o Vitória, na quarta-feira (29/7), às 21h30, no Barradão. Nesse período, a comissão técnica também avaliará como Paulinho reagirá ao maior tempo de utilização para entender se ele poderá ganhar ainda mais espaço na sequência da temporada.

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