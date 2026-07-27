Luiz Henrique, ex-Botafogo, pode ser detido na Rússia; entenda

Luiz Henrique, ex-Botafogo e atualmente no Zenit, entrou no noticiário russo após a divulgação de que acumula 52 infrações de trânsito sem pagamento no país. Segundo o canal “Mash no Esporte”, a situação pode resultar em uma punição de até 15 dias de detenção, conforme prevê a legislação local.

Além disso, a publicação informa que as multas somam 82 mil rublos, cerca de R$ 5,4 mil. Desse total, 46 infrações teriam ocorrido por excesso de velocidade, enquanto as demais estariam relacionadas a estacionamento irregular envolvendo o Mercedes-Benz Classe G utilizado pelo atacante.

Ainda de acordo com o veículo, Luiz Henrique não quita as multas desde maio de 2025. Dessa forma, além da possibilidade de detenção por até 15 dias, a legislação russa também prevê a aplicação de até 50 horas de serviço comunitário como alternativa à punição.

No entanto, a assessoria de imprensa do jogador contestou as informações e divulgou uma nota oficial sobre o caso. Conforme a equipe de Luiz Henrique, o atacante não recebeu qualquer notificação das autoridades russas sobre as supostas infrações ou valores em aberto.

Confira a nota

A nota informa: “Luiz Henrique não foi notificado por nenhum órgão do país sobre as tais infrações e valores em aberto. No momento, o jogador e departamento jurídico do clube estão tomando as providências cabíveis para entender a situação após tomarem conhecimento nesta sexta-feira. Não existe possibilidade do jogador ser preso, aliás. Esses títulos são sensacionalistas”, diz o texto.

A equipe do atacante informou que já trabalha em conjunto com o departamento jurídico do Zenit para esclarecer a situação. Enquanto isso, o caso segue repercutindo na imprensa russa, embora a defesa do jogador descarte qualquer possibilidade de prisão.

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