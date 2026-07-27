Pirlo não será o novo técnico da Itália e aumenta crise nos bastidores

Andrea Pirlo não será o técnico da seleção italiana. Na manhã desta segunda-feira (27/7), o treinador anunciou, por meio das redes sociais, que foi comunicado pela Federação Italiana de Futebol (FIGC), na noite de domingo (26/7), de que não assumirá a equipe nacional. A decisão ainda provocou uma crise interna na entidade e pode culminar na saída do diretor Paolo Maldini.

Pirlo publicou a confirmação junto do comunicado que havia divulgado no domingo para rebater acusações relacionadas à sua ligação comercial com uma casa de apostas russa. Na nova postagem, o ex-meia apenas acrescentou a informação de que recebeu a decisão da Federação e, por isso, deixou de concorrer ao cargo.

Leia o pronunciamento de Pirlo

“Por respeito às instituições, à Federação Italiana de Futebol e a todas as pessoas envolvidas, optei até agora por manter o silêncio. Mas, depois de saber na noite de ontem que deixei de ser candidato ao cargo de técnico da seleção italiana, considero meu dever esclarecer alguns pontos.

Nos últimos dias, acompanhei com grande tristeza o debate que surgiu em torno do meu nome e da possibilidade de assumir o comando da seleção italiana.

Ao longo da minha carreira, primeiro como jogador e agora como treinador, sempre exerci minha profissão em total respeito às leis dos países onde trabalhei e aos contratos que assinei. A parceria profissional que foi alvo das recentes polêmicas surgiu no contexto da minha trajetória de trabalho nos Emirados Árabes Unidos e tem natureza exclusivamente comercial e esportiva.

Atribuir a essa colaboração um significado político significa atribuir a mim convicções que jamais expressei e que não me representam.

Quero agradecer a Paolo Maldini e Leonardo pela estima e pela confiança que demonstraram em mim. Conheço a competência, a seriedade e o amor que ambos sempre dedicaram ao futebol italiano.

Lamento que uma decisão de caráter esportivo tenha sido rapidamente transformada em um debate público que acabou atribuindo à minha pessoa significados e intenções que não me pertencem.

Meu amor pela Itália não depende de um cargo. Ele faz parte da minha história, da minha identidade e continuará a me acompanhar, para sempre.” Maldini também pode deixar Federação Italiana

A escolha de Pirlo havia partido diretamente de Paolo Maldini. Ele recebeu carta branca do presidente da FIGC, Giovanni Malagò, para conduzir a busca pelo novo treinador. Antes de chegar ao nome do ex-jogador, a Federação tentou contratar Carlo Ancelotti e, posteriormente, recebeu uma negativa de Pep Guardiola.

No entanto, o cenário mudou nas últimas horas. Segundo a “Gazzetta dello Sport”, Maldini ficou insatisfeito com a possibilidade de a Federação recuar na escolha. Assim, passou a cogitar até mesmo pedir demissão do cargo caso sua decisão não fosse respeitada. O dirigente assumiu a função no último dia 11 e chegou à entidade acompanhado por Leonardo, que atua como conselheiro.

Os motivos da Itália recuar em acordo com Pirlo

A principal razão para a mudança de rumo foi a repercussão da relação comercial de Pirlo com uma casa de apostas russa, da qual ele é garoto-propaganda. Desde então, Giovanni Malagò passou a analisar documentos relacionados ao caso antes de tomar uma decisão definitiva sobre a contratação.

A parceria comercial gerou forte repercussão na Itália. Principalmente entre políticos, que consideram inadequado que a imagem do futuro treinador da seleção esteja vinculada a uma empresa russa. A resistência ocorre em meio ao posicionamento do país contra o governo de Vladimir Putin desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Atualmente, Pirlo comanda o United FC, dos Emirados Árabes Unidos. O clube pertence ao empresário russo Sergey Lomakin, que também mantém ligação com a mesma casa de apostas. De acordo com a Gazzetta dello Sport, Malagò buscava garantias de que a situação não causaria problemas institucionais à Federação antes de confirmar o treinador.

O estafe de Pirlo informou à FIGC que o técnico não enfrentaria impedimentos jurídicos caso optasse por rescindir seu contrato com o United FC. Assim, encerraria automaticamente também a parceria comercial. Ainda assim, a Federação preferiu agir com cautela para evitar futuros constrangimentos e, ao fim do processo, decidiu não prosseguir com a contratação.

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