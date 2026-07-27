Warleson tem atuação segura e lidera disputa no Botafogo

Warleson teve mais uma atuação segura na meta do Botafogo. Após estrear no empate sem gols com o Vitória, o goleiro teve mais um bom desempenho e se destacou na vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo (26), no Mineirão, pela 20ª rodada do Brasileirão. Assim, ele largou na frente da concorrência na disputa pela titularidade na posição.

Na vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro, Warleson foi um dos principais nomes da partida. Afinal, o goleiro fez seis defesas, sendo que cinco finalizações foram dentro da área. Além disso, ele defendeu todos os chutes do time mineiro que foram na direção do gol e evitou 1,37 gols, de acordo com o aplicativo de estatísticas “SofaScore”.

Warleson estreou no empate sem gols com o Vitória, na quinta-feira (23), quando foi importante para o Botafogo não sofrer gols após seis meses. Dessa forma, o goleiro ganhou moral com o técnico Franclim Carvalho e parece ter assumido o posto que estava aberto desde a saída de Neto, já que Raul e Léo Linck não deram conta do recado.

O Botafogo contratou dois goleiros nesta janela de transferências. Além de Walerson, o Glorioso também acertou com Gabriel Batista. Revelado no Athletico-PR, o goleiro teve passagens pelo Sampaio Corrêa e Cercle Brugge, da Bélgica. O jogador, de 29 anos, chegou em definitivo e assinou contrato até o fim de 2029.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.