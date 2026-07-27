Ex-namorada acusa atacante argentino de violência de gênero

Gonzalo Morales ainda estava com o nome em alta pelo gol decisivo da vitória do Barracas Central sobre o River Plate, pela estreia da Liga Profissional Argentina, quando surgiu em páginas policiais. Um dia depois do duelo, sua ex-companheira, Karen, disse ter registrado uma denúncia de violência de gênero contra o atacante, alegando agressões físicas, psicológicas e verbais durante meses de relacionamento.

Segundo Karen, a decisão de falar ocorreu após um longo período de silêncio motivado pelo medo. Ela afirmou que mantinha relação, ao menos de convívio, com Morales até o último sábado (25), mas que entendeu agora que o “silêncio só protege o agressor”. A postagem ainda reúne fotografias em que aparece com hematomas e imagens de conversas atribuídas ao jogador e à mãe dele.

“Nunca imaginei que teria que tornar algo assim público. É extremamente difícil para mim escrever estas palavras, e ainda sinto medo, vergonha e dor. Mas entendo que o silêncio só protege o agressor, nunca a vítima”, escreveu Karen.

Episódios de violência

Ao detalhar o relacionamento, a ex-companheira descreveu episódios de violência que, segundo ela, se repetiram ao longo dos meses em que estiveram juntos. Karen também afirmou que enfrentou intimidações quando decidiu procurar as autoridades.

“Passei por situações que nunca pensei que pudesse suportar… Ele puxou meu cabelo, me estrangulou, me deu socos e chutes até que eu não conseguisse andar por dias e me ameaçou, dizendo que eu não sairia viva da caminhonete dele”, e prosseguiu:

“Quando tentei denunciá-lo, também recebi ameaças da família dele. Disseram que ‘dinheiro resolve tudo’, que ninguém acreditaria em mim e que, se eu o denunciasse, eles viriam atrás de mim. Esse medo me impediu de falar”, escreveu.

A publicação termina com um apelo para que outras mulheres não permaneçam em silêncio diante de situações semelhantes. “Ninguém tem o direito de humilhar, manipular, controlar, bater ou ameaçar outra pessoa. Estou compartilhando isso porque não quero mais ficar em silêncio e porque não quero que nenhuma outra mulher passe pelo mesmo. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza; é o primeiro passo para escapar da violência. Hoje, escolhi falar”, declarou.

Atacante decide jogo pelo campeonato argentino

As denúncias ocorreram em meio ao destaque de Morales pelo desempenho na rodada de abertura do campeonato. O atacante, de 23 anos, pertence ao Boca Juniors, está emprestado ao Barracas Central e foi revelado nas categorias de base do clube de La Bombonera.

No sábado (25), ele marcou o único gol da vitória do Barracas Central por 1 a 0 sobre o River Plate, no Estádio Monumental. O lance nasceu de um erro da defesa adversária e definiu o placar ainda no primeiro tempo.

Depois que as acusações vieram a público, o Barracas Central divulgou uma nota oficial para informar que acompanha o caso e reiterar sua posição sobre o tema. “A instituição expressa sua mais veemente rejeição a todas as formas de violência de gênero e reafirma seu compromisso com o respeito, a igualdade, a integridade e os valores que devem reger tanto dentro quanto fora do âmbito esportivo”, afirmou o clube.

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