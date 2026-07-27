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Entenda os motivos que fizeram Enzo Díaz virar ausência no São Paulo

Entenda os motivos que fizeram Enzo Díaz virar ausência no São Paulo
Entenda os motivos que fizeram Enzo Díaz virar ausência no São Paulo -

Enzo Díaz vive um momento delicado no São Paulo. Fora dos dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro, contra Athletico-PR e Flamengo, o lateral-esquerdo questionou a diretoria sobre valores em atraso e demonstrou insatisfação com a situação financeira do clube. O contato foi feito por meio de seu estafe, que cobrou o pagamento dos direitos de imagem, atualmente com pelo menos um mês de atraso.

Nos bastidores, a versão é de que o argentino teria solicitado afastamento. Por isso, o São Paulo informou oficialmente que o jogador desfalcaria a equipe diante do Athletico-PR por “problemas pessoais”.

A diretoria, no entanto, nega essa versão. Segundo pessoas do clube, Enzo participou normalmente do treino seguinte ao comunicado, mas apresentou queda de rendimento e falta de concentração durante a atividade. Diante desse cenário, a comissão técnica decidiu preservá-lo da partida para que a situação extracampo não interferisse no desempenho da equipe.

Desde então, o lateral deixou de treinar entre os reservas imediatos e passou a trabalhar ao lado dos jogadores que não vêm sendo relacionados para as partidas, como Tapia. Enquanto isso, Wendell assumiu a lateral esquerda da equipe titular, e Nicolas passou a ocupar a posição no time reserva.

Apesar do episódio, relatos internos apontam que Enzo Díaz melhorou a postura nos treinamentos nos últimos dias. Ainda assim, o argentino perdeu espaço na hierarquia de Dorival Júnior e, neste momento, aparece atrás de Nicolas entre as opções para a posição.

São Paulo pode reviver caso Alan Franco

O futuro do jogador também segue indefinido. Caso a insatisfação persista e Enzo manifeste o desejo de deixar o clube, o São Paulo não pretende dificultar uma saída. A postura da diretoria segue a mesma adotada recentemente no caso de Alan Franco que pediu para sair.

O zagueiro acreditava que não teria tempo de jogo suficiente e pediu para deixar o clube. O diretor executivo, Rafinha, tentou convencer o argentino do contrário, mas acabou negociando o atleta, que foi defender o Tigres, do México.

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