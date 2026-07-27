Sem espaço, Brenner recebe sondagens e pode deixar o Vasco

Sem espaço, Brenner pode encerrar sua trajetória no Vasco em breve. O atacante entrou na mira de clubes dos Estados Unidos e tem o futuro indefinido no Gigante da Colina, de acordo com o “ge”. Dessa forma, o Cruz-Maltino avalia as possibilidades e está disposto a negociá-lo nesta janela de transferências.

Recentemente, Brenner recusou uma proposta do Columbus Crew, dos Estados Unidos. O atacante é bem avaliado no mercado da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos, onde teve boa passagem pelo Cincinatti FC. Portanto, o Vasco sabe que outras equipes do país têm interesse no jogador e não descarta a sua saída.

Contudo, o Vasco não pretende fazer qualquer negócio por Brenner. Assim, o clube só deve abrir conversas se for uma proposta em definitivo ou empréstimo com obrigação de compra. O Columbus Crew, por exemplo, fez uma oferta de empréstimo, mas não nos moldes desejado pelo Cruz-Maltino. Dessa forma, não houve avanços.

Contratado no início deste ano, Brenner chegou com a missão de ocupar a lacuna deixada por Rayan, negociado com o futebol inglês. Porém, não conseguiu se firmar. Desde a sua chegada, foram 26 jogos e apenas três gols e uma assistência. Assim, caiu para o final da fila, sendo superado pelo argentino Claudio Spinelli e David.

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