Relação entre Santos e Neymar vive momento de maior desgaste

A relação entre Santos e Neymar atravessa o momento mais delicado desde o retorno do camisa 10 à Vila Belmiro. Nas últimas semanas, episódios dentro e fora de campo ampliaram o desgaste entre o clube e o jogador, e a renovação de contrato, válido até o fim de 2026, passou a ser considerada improvável por ambas as partes.

O clima ficou ainda mais tenso após a participação de Neymar em um torneio de pôquer, em São Paulo, enquanto a delegação santista estava na Venezuela para enfrentar a Universidad Central pela Copa Sul-Americana. A presença do atacante no evento provocou incômodo entre jogadores e dirigentes.

Além disso, a postura do camisa 10 também passou a ser alvo de questionamentos nos bastidores. A capacidade de liderança de Neymar foi colocada em dúvida desde o desentendimento com Robinho Júnior durante um treinamento, em maio. No último fim de semana, novas atitudes aumentaram a insatisfação interna. A cobrança em tom elevado a Gabriel Bontempo e João Ananias após o empate com a Chapecoense, somada à saída do CT Rei Pelé sem autorização, desagradou integrantes da diretoria e do elenco.

Nos bastidores, há ainda a percepção de que Neymar demonstra desgaste com a rotina do futebol. Internamente, pessoas ligadas ao clube avaliam que o jogador estaria sem motivação para seguir atuando, embora enfrentasse pressão do pai para continuar a carreira em razão dos compromissos comerciais.

Cobranças de Neymar ao Santos

Do lado do estafe do atleta, as críticas também cresceram. Neymar e seus representantes questionam a presença frequente de pessoas sem ligação direta com o futebol no dia a dia do CT Rei Pelé. Além disso, reclamam da falta de blindagem nos bastidores do clube.

Outro ponto de atrito envolve Marcelinho, filho do presidente Marcelo Teixeira. Segundo relatos, o livre acesso dele à rotina do futebol gerou desconforto entre pessoas próximas ao camisa 10.

As críticas do estafe vão além da gestão. Neymar e seu pai também demonstram insatisfação com a estrutura oferecida pelo Santos e com a qualidade do elenco, que luta contra o rebaixamento pelo segundo ano consecutivo.

Apesar do cenário conturbado, o jogador investiu recursos próprios em melhorias no CT Rei Pelé e na Vila Belmiro. As reformas alimentaram entre torcedores a expectativa de que Neymar pudesse assumir futuramente o controle de uma eventual SAF do Santos. A possibilidade, no entanto, acabou sendo descartada por seu pai.

Problemas financeiros também pesam

A crise financeira do clube também pesa na relação. Atualmente, a dívida do Santos com Neymar supera R$ 90 milhões. Além disso, o elenco enfrentou atrasos de até três meses nos pagamentos de direitos de imagem ao longo da temporada.

Por fim, na semana passada, a diretoria utilizou R$ 8,5 milhões recebidos pela venda do atacante Luca Meirelles ao Shakhtar Donetsk para quitar parte dos direitos de imagem devidos à NR Sports, empresa administrada pelos pais de Neymar.

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