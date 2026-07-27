Fluminense sofre com desgaste físico antes de mês decisivo

O Fluminense vem sofrendo com problemas físicos após a Copa do Mundo. A lista de lesionados aumentou no empate com o Grêmio por 1 a 1, neste domingo (26), em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Brasileirão, quando o lateral-esquerdo Guilherme Arana sofreu uma entorse no joelho direito. Dessa forma, o técnico Luís Zubeldía terá dor de cabeça para as próximas semanas.

Guilherme Arana ainda vai passar por exames para ter um diagnóstico do problema. O lateral, no entanto, deixou o campo com dores e foi substituído aos 20 minutos do primeiro tempo. Vale lembrar que ele voltou aos treinos no Fluminense nesta semana após sofrer uma pancada durante a intertemporada. Assim, sequer participou dos amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia, além do jogo com o Bragantino.

Desde a retomada do calendário após o fim da Copa do Mundo, este é o quinto problema físico do Fluminense. No empate com o Bragantino, os zagueiros Jemmes e Millán foram substituídos por lesão. O primeiro, no entanto, já está em transição. Já o segundo, contudo, sofreu uma lesão grau 3 na posterior da coxa direita e tem previsão de retorno em cinco semanas.

Na véspera do jogo contra o Grêmio, o Fluminense ganhou mais duas baixas. Savarino sofreu um desconforto muscular na posterior da coxa esquerda e não viajou para Porto Alegre. Pouco antes da partida, o atacante Rodrigo Castillo sentiu um incômodo no adutor da coxa esquerda e também ficou de fora do confronto.

Problemas físicos podem atrapalhar planejamento do Fluminense

O alto número de lesionados pode virar um problema para o Fluminense no próximo mês. Afinal, terá um calendário cheio com jogos por três competições diferentes. O Tricolor enfrenta o Vasco nos dias 1º e 5 de agosto, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, além do Independiente Rivadavia, da Argentina, nos dias 11 e 18, pela mesma fase na Libertadores.

Entre os dois jogos contra o Vasco e o primeiro desafio contra o Independiente Rivadavia, o Fluminense tem clássico com o Botafogo, no dia 8, pela 21ª rodada do Brasileirão. Depois, entre a ida e a volta contra o time argentino, o Tricolor enfrenta o Palmeiras, dia 16, pela 22ª rodada do Brasileirão. O mês ainda reserva um confronto direto com o Athletico-PR, em Curitiba.

Ou seja, ter todos os jogadores à disposição seria fundamental para o técnico Luís Zubeldía promover rodízio no elenco e sobreviver a grande carga das partidas. Contudo, com tantos problemas físicos, isso não deve ser possível e gera preocupação. Assim, o treinador argentino vai precisar quebrar a cabeça para definir os relacionados nos próximos jogos.

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