Quem é a mãe do segundo filho de jornalista da Globo? Fred Bruno revela identidade

Fred Bruno surpreendeu os seguidores ao anunciar que será pai pela segunda vez. O ex-BBB e apresentador do Globo Esporte SP, de 37 anos, revelou a novidade neste domingo (26), durante o chá revelação que reuniu familiares e amigos. Além disso, o jornalista contou que a mãe do bebê não é uma figura pública.

Na ocasião, Fred apresentou a companheira e explicou por que ela prefere manter a discrição. “Ela se chama Indi, não é uma pessoa pública, é bem reservada, não tem uma vida pública e obviamente esse desejo dela vai continuar sendo respeitado”, afirmou o apresentador em vídeo publicado nas redes sociais.

Enquanto isso, a identidade da futura mãe despertou a curiosidade dos fãs. Ingrid Lunardi, conhecida como Indi Lunar, tem 30 anos e nasceu no Espírito Santo. Anteriormente, ela trabalhou como chefe de gabinete do então deputado federal Felipe Rigoni (ES), na Câmara dos Deputados, em Brasília. Atualmente, mantém um perfil aberto nas redes sociais, onde reúne mais de 30 mil seguidores.

Além da novidade, Fred também relembrou a família que já construiu. O apresentador participou do “BBB 23” e é pai de Cris, de 5 anos, carinhosamente chamado de Neneco, fruto do antigo relacionamento com a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Durante o anúncio, Fred compartilhou a emoção de ver o primogênito assumir o papel de irmão mais velho. “Uma cena que não sai da minha cabeça é imaginar o Neneco cuidando de um novo grande amor da minha vida. Eu tenho o privilégio de ter um irmão, e ele também vai ter esse privilégio. Estou realmente muito feliz.”

Por fim, o apresentador recebeu mensagens de carinho de amigos e seguidores, que celebraram a nova fase da família e desejaram felicidades ao casal.

Fred Bruno anuncia que será pai pela segunda vez; veja:

O apresentador Fred Bruno anunciou que será pai pela segunda vez. “Eu vou ser papai pela segunda vez. Há cinco anos, descobri minha melhor versão como pessoa, descobri talvez até a minha missão na Terra, que é a paternidade.”pic.twitter.com/14gvCX5EjW — Tracklist (@tracklist) July 27, 2026



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