Flamengo recebe proposta de clube turco por Léo Pereira

O Flamengo recebeu uma proposta do Besiktas, da Turquia, pelo zagueiro Léo Pereira. O clube turco enviou uma oferta de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) por 100% dos direitos econômicos e aguarda uma resposta dos cariocas, de acordo com o jornalista Venê Casagrande. Dessa forma, a diretoria avalia os números e definirá o futuro do jogador em breve.

O interesse do clube turco já era conhecido e evoluiu para uma proposta formal nesta semana. Esta, aliás, é a primeira oferta que chega pelo zagueiro, que também entrou na mira do Monaco, da França — atualmente comandado por Filipe Luís. O treinador, inclusive, também pediu o volante Erick Pulgar, mas os franceses ainda não formalizaram uma proposta.

O Flamengo reconhece a necessidade de realizar vendas para equilibrar as contas e reforçar o caixa. Porém, também sabe que não pode abrir mão da competitividade. Assim, chegou a recusar uma proposta do Aston Villa, da Inglaterra, pelo lateral-direito Emerson Royal. Léo Pereira é um dos nomes mais importantes do elenco e, portanto, a diretoria não deve facilitar a saída.

Léo Pereira marcou o gol do Flamengo no empate com o São Paulo por 1 a 1, neste último domingo (26), no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão. Contratado em 2020, o zagueiro soma 306 jogos, 19 gols e seis assistências com o Manto Sagrado. Na temporada atual, são 29 partidas e três gols. Ele foi convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

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