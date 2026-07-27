Ator? Cristiano Ronaldo assume dois novo desafios em série sobre futebol britânico

Cristiano Ronaldo assumiu mais um projeto voltado ao entretenimento, desta vez, porém, diante das câmeras. O astro português assumirá funções como ator e produtor executivo da série de “Days 1s”, uma obra de drama voltada ao universo do futebol britânico. Por dentro dos bastidores, a obra representará uma nova etapa na carreira do jogador.

A produção ficará a cargo da empresa criada por Ronaldo, a UR•Marv Studios, em parceria com o diretor Matthew Vaughn. O estúdio, inclusive, foi concebido para desenvolver projetos que unem esporte e entretenimento, proposta que norteia a nova série.

O ator britânico Damian Lewis, conhecido pelos trabalhos em Homeland e Billions, dará vida a Stanley Dalton, um dos principais agentes do futebol da série. O conceito da trama que envolve o personagem foi criado por Darren Dein, empresário que representa Thierry Henry, que também fará uma participação como ator na produção e divide o projeto com Ronaldo.

O ”drama” de Cristiano Ronaldo

O jornal inglês The Sun revelou inicialmente o envolvimento do astro português em “Days 1s”, esclarecendo também sobre do que se trata a série. Ainda segundo o veículo, as gravações já começaram no Reino Unido e parte da obra contará com o estádio do Barnet FC, clube localizado no norte de Londres, como cenário.

“Depois da Copa do Mundo, existe um interesse internacional renovado pelo futebol britânico, principalmente nos Estados Unidos. Mas isso não é uma comédia. É um drama, com alguns elementos de humor, e tem grandes nomes envolvidos”, disse uma fonte ao The Sun.

Já segundo o site Deadline, a “Days 1s” se compara a um novo projeto desenvolvido pela Globo, estrelado e produzido por Cauã Reymond. A obra denominada Jogada de Risco estreou na plataforma digital da emissora no último dia 23 de julho.

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