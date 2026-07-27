Em meio à crise defensiva, Osório ganha elogios e espaço no São Paulo

A sequência de problemas no sistema defensivo abriu espaço para uma das principais promessas das categorias de base do São Paulo. Em meio à crise vivida pelo clube e aos desfalques na zaga, Osório aproveitou as oportunidades, ganhou a confiança de Dorival Júnior e desponta como uma alternativa importante para o resto da temporada.

O jovem defensor atuou nas duas últimas partidas do Tricolor pelo Campeonato Brasileiro e deixou boa impressão. No último domingo (26/7), diante do Flamengo, no Maracanã, começou entre os titulares ao lado de Arboleda, fez uma atuação segura e ainda deu a assistência para o gol de Calleri ao cruzar na medida para o atacante empatar a partida.

Contudo, a oportunidade surgiu poucos dias antes. Contra o Athletico-PR, em Bragança Paulista, Osório entrou ainda no primeiro tempo após Rafael Tolói deixar o gramado lesionado. As boas atuações renderam elogios públicos de Dorival Júnior, que destacou a importância de apostar nos atletas revelados em Cotia.

“O clube vem vivendo talvez o momento mais negativo de sua história. Tudo que tem acontecido no entorno e temos que blindar completamente dentro do CT. Um segundo aspecto: estamos prorrogando uma situação de que os garotos da base possam tomar o espaço e se desenvolver dentro do seu melhor. Olhem as partidas que o Osorio realizou. Equipe vem em evolução, melhorando. Tenho certeza que estamos no caminho certo.”

Osório cresce em momento difícil do São Paulo

A ascensão de Osório acontece justamente quando o São Paulo enfrenta dificuldades para montar sua defesa. Alan Franco pediu para deixar o clube, Rafael Tolói está lesionado e Sabino ainda busca recuperar o melhor condicionamento físico após voltar de lesão. Diante desse cenário, Arboleda precisou ser reintegrado ao elenco, enquanto Domingos Duarte, já contratado, segue impossibilitado de estrear por causa do transfer ban que impede novos registros.

Assim, Osório ganhou espaço na disputa por uma vaga entre os titulares e passou a ser visto como uma solução caseira para um dos setores mais fragilizados da equipe.

A trajetória do jovem, inclusive, lembra um movimento vivido por Dorival Júnior em 2023. Naquele ano, o treinador apostou em Beraldo, então com apenas 19 anos, que rapidamente se firmou como titular e se tornou um dos pilares da campanha do título da Copa do Brasil. Agora, Osório tenta seguir um caminho semelhante e se consolidar como a nova joia da defesa tricolor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.