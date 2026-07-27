Vozinha receberá mais de R$ 250 mil no Colo-Colo

Destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, o goleiro Vozinha acertou com o Colo-Colo, do Chile. Apesar do sucesso no Mundial, o jogador aceitou uma proposta salarial bem abaixo do seu desempenho na competição. Dessa forma, ele receberá apenas 47 milhões de pesos chilenos por mês (cerca de R$ 254 mil), em contrato de 18 meses, segundo a “Rádio ADN”.

Embora o valor seja baixo perto do seu desempenho na Copa do Mundo, o salário de Vozinha será um dos maiores do futebol chileno. Contudo, não é nem de perto o maior do Colo-Colo. Afinal, esse posto pertence ao meio-campista Arturo Vidal, que recebe 114 milhões de pesos chilenos mensais (cerca de R$ 616 mil).

O salário de Vozinha será semelhante aos de Tomás Alarcón e Víctor Felipe Méndez. Dessa forma, o goleiro ocupa uma faixa intermediária entre os jogadores mais bem pagos do Colo-Colo. Ou seja, nem tão alto quanto Arturo Vidal, mas nem tão baixo quanto os demais, ficando numa posição de “privilégio” na equipe chilena.

Vozinha, de 40 anos, se destacou na Copa do Mundo de 2026 com atuações de destaque contra Espanha, Uruguai e Argentina. Cabo Verde avançou até a segunda fase do Mundial, quando caiu para os argentinos com a derrota por 3 a 2. No jogo em questão, o goleiro fez grandes defesas, inclusive em uma cobrança de falta de Messi.

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