Santos x Universidad Central: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos recebe a Universidad Central nesta terça-feira (28/7), às 21h30, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Com a vitória por 4 a 1 no confronto de ida, disputado em Valência, na Venezuela, o Peixe entra em campo em situação confortável e muito perto das oitavas de final. A equipe comandada por Cuca pode até perder por dois gols de diferença que, mesmo assim, garantirá a classificação. Caso avance, o Alvinegro Praiano enfrentará o Macará, do Equador, na próxima fase da competição continental.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SBT e da ESPN.

Como chega o Santos

O cenário santista é bastante diferente entre as competições da temporada. Enquanto está próximo de confirmar a vaga nas oitavas da Sul-Americana, o clube segue pressionado no Campeonato Brasileiro. Aliás, no último fim de semana, empatou por 2 a 2 com a Chapecoense, na Vila Belmiro, resultado que o manteve na 14ª colocação, com 22 pontos, ainda próximo da zona de rebaixamento.

Pensando na sequência da temporada, Cuca não revelou a escalação para o confronto. A vantagem construída na Venezuela, porém, deve permitir que o treinador preserve alguns titulares e utilize uma equipe bastante modificada.

Como chega a Universidad Central

A Universidad Central, por outro lado, precisa de uma missão praticamente perfeita para seguir viva na competição. Campeã venezuelana, a equipe caiu nos playoffs da Sul-Americana após terminar a fase de grupos da Libertadores. Contudo, necessita vencer por quatro gols de diferença para conquistar a classificação direta. Se vencer por três tentos, a decisão será nos pênaltis.

Sem compromissos pelo Campeonato Venezuelano, que ainda não foi retomado, a UCV teve a semana livre para se preparar exclusivamente para a partida na Vila Belmiro. Entretanto, mesmo reconhecendo o tamanho do desafio, o técnico Daniel Sasso pediu que sua equipe mantenha a postura competitiva e consiga atuar de igual para igual diante do Santos na busca por uma reação histórica.

SANTOS X UNIVERSIDAD CENTRAL

Jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana

Data-Hora: 28/07/2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Miguelito, Barreal e Thaciano.Técnico: Cuca.

UNIVERSIDAD CENTRAL: Schiavone; Kendrys Silva, Peraza, Mottes e Cumana; Solé, Alexander González, Lugo e Granko; Zapata e Edwin Mosquera. Técnico: Daniel Sasso.

Árbitro: Carlos Benítez (PAR)

Auxiliares: Roberto Cañete (PAR) e José Villagra (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

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