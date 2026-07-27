Flamengo amplia negócio extracampo com pacotes turísticos para jogos no Maracanã

O torcedor ‘off-Rio’ que se programar para ver jogos do Flamengo no Maracanã agora poderá viver uma experiência ainda mais completa. Isso porque o Rubro-Negro credenciou a ZV Eventos para comercializar pacotes turísticos oficiais das partidas, em uma iniciativa voltada a torcedores, empresas e convidados que buscam serviços diferenciados nos dias de confronto.

A novidade começou a valer no último domingo (26), dia em que o Rubro-Negro retornou ao Maracanã após a pausa da Copa do Mundo, no empate em 1 a 1 com o São Paulo. Já com a parceria ativa, a agência passou a oferecer soluções que incluem ingresso, estrutura de atendimento e suporte logístico para o público que deseja acompanhar jogos com serviços oficiais.

Os pacotes incluem experiências como o Espaço Fla+, o Maracanã Mais e o transfer oficial, a fim de reunir diferentes etapas da jornada do torcedor em uma única operação. Além disso, a ação também engloba opções destinadas a clientes corporativos e focadas em relacionamento.

Parceria com o Flamengo

Essa parceria representa uma estratégia da ZV Eventos em ampliar sua atuação no turismo ligado ao futebol. A empresa trabalha com torcedores, grupos corporativos, empresas e convidados interessados em experiências durante as partidas.

“Ser uma agência credenciada pelo Flamengo representa um passo muito importante para a ZV Eventos e reforça o trabalho que temos desenvolvido no turismo esportivo. Queremos proporcionar uma experiência completa no Maracanã, reunindo comodidade, segurança e qualidade para nossos clientes”, afirmou Breno Gonzalez, diretor da ZV Eventos.

O acordo, ainda segundo a empresa, fortalece sua presença no setor justamente pela integração completa de serviços. Para além do fornecimento de ingressos e transporte, acredita-se que o ponto forte da ação está na disponibilidade de experiências exclusivas para os dias de jogos.

História e ações recentes

Criada com o propósito de transformar viagens em experiências, a operação começou com a Zezé Viagens. O negócio nasceu através de amigos que organizavam passeios em grandes grupos e, consequentemente, conquistavam a confiança de pessoas próximas. Com o tempo, expandiu sua atuação para diferentes segmentos do turismo.

Mais recentemente, por exemplo, a ZV Eventos anunciou um pacote para a Copa do Mundo com valores a partir de R$ 74.790,00 por pessoa. A oferta incluía passagens aéreas de ida e volta, hospedagem em quarto duplo ou single com café da manhã, transfer compartilhado, ingressos da fase de grupos, suporte da equipe no local durante 24 horas e seguro viagem.

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