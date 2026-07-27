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Flamengo amplia negócio extracampo com pacotes turísticos para jogos no Maracanã

Flamengo amplia negócio extracampo com pacotes turísticos para jogos no Maracanã
Flamengo amplia negócio extracampo com pacotes turísticos para jogos no Maracanã -

O torcedor ‘off-Rio’ que se programar para ver jogos do Flamengo no Maracanã agora poderá viver uma experiência ainda mais completa. Isso porque o Rubro-Negro credenciou a ZV Eventos para comercializar pacotes turísticos oficiais das partidas, em uma iniciativa voltada a torcedores, empresas e convidados que buscam serviços diferenciados nos dias de confronto.

A novidade começou a valer no último domingo (26), dia em que o Rubro-Negro retornou ao Maracanã após a pausa da Copa do Mundo, no empate em 1 a 1 com o São Paulo. Já com a parceria ativa, a agência passou a oferecer soluções que incluem ingresso, estrutura de atendimento e suporte logístico para o público que deseja acompanhar jogos com serviços oficiais.

Os pacotes incluem experiências como o Espaço Fla+, o Maracanã Mais e o transfer oficial, a fim de reunir diferentes etapas da jornada do torcedor em uma única operação. Além disso, a ação também engloba opções destinadas a clientes corporativos e focadas em relacionamento.

Parceria com o Flamengo

Essa parceria representa uma estratégia da ZV Eventos em ampliar sua atuação no turismo ligado ao futebol. A empresa trabalha com torcedores, grupos corporativos, empresas e convidados interessados em experiências durante as partidas.

“Ser uma agência credenciada pelo Flamengo representa um passo muito importante para a ZV Eventos e reforça o trabalho que temos desenvolvido no turismo esportivo. Queremos proporcionar uma experiência completa no Maracanã, reunindo comodidade, segurança e qualidade para nossos clientes”, afirmou Breno Gonzalez, diretor da ZV Eventos.

O acordo, ainda segundo a empresa, fortalece sua presença no setor justamente pela integração completa de serviços. Para além do fornecimento de ingressos e transporte, acredita-se que o ponto forte da ação está na disponibilidade de experiências exclusivas para os dias de jogos.

História e ações recentes

Criada com o propósito de transformar viagens em experiências, a operação começou com a Zezé Viagens. O negócio nasceu através de amigos que organizavam passeios em grandes grupos e, consequentemente, conquistavam a confiança de pessoas próximas. Com o tempo, expandiu sua atuação para diferentes segmentos do turismo.

Mais recentemente, por exemplo, a ZV Eventos anunciou um pacote para a Copa do Mundo com valores a partir de R$ 74.790,00 por pessoa. A oferta incluía passagens aéreas de ida e volta, hospedagem em quarto duplo ou single com café da manhã, transfer compartilhado, ingressos da fase de grupos, suporte da equipe no local durante 24 horas e seguro viagem.

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