Neymar curte post com críticas à sua minutagem na Copa e levanta debate sobre eliminação do Brasil

Neymar voltou aos holofotes após disputar os 90 minutos no empate do Santos por 2 a 2 com a Chapecoense, na noite de sábado, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Logo depois da partida, o camisa 10 curtiu uma publicação nas redes sociais que questionava a forma como a Seleção Brasileira administrou sua minutagem durante a Copa do Mundo e sugeria que a eliminação poderia ter sido consequência dessa decisão.

Além disso, o texto compartilhado também mencionava o pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães na derrota por 2 a 1 para a Noruega, nas oitavas de final. Segundo a publicação, Neymar poderia ter assumido a cobrança caso estivesse em campo naquele momento.

“Hoje o Neymar mostrou que conseguia jogar 90 minutos. Isso levanta uma pergunta inevitável: ele realmente precisava ser poupado ou a seleção foi conservadora demais?”, questiona a postagem curtida pelo atacante.

Copa do Mundo

Durante a Copa do Mundo, o departamento médico da Seleção Brasileira diagnosticou Neymar com um edema de grau 2 na panturrilha direita logo após a convocação. Com isso, o atacante ficou fora dos jogos contra Marrocos e Haiti e só estreou na última rodada da fase de grupos, diante da Escócia. Na ocasião, Carlo Ancelotti acionou o camisa 10 apenas no segundo tempo, quando o Brasil já vencia por 3 a 0.

Em seguida, Ancelotti deixou Neymar no banco durante todo o confronto contra o Japão, pelas oitavas de final. Depois, o treinador voltou a utilizar o atacante somente na etapa final da partida contra a Noruega. Haaland marcou dois gols antes de Neymar converter um pênalti nos acréscimos. Ainda assim, o camisa 10 não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 nem a eliminação precoce da Seleção Brasileira nas oitavas de final.

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