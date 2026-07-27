Projeto de Cristiano Ronaldo é comparado à nova série de futebol da Globo

O mercado do futebol, desde suas negociações aos bastidores mais obscuros, passaram a ocupar mais espaço na ficção. Inclusive, essa é a ligação entre “Day 1s”, nova produção britânica com envolvimento de Cristiano Ronaldo, e “Jogada de Risco”, série brasileira estrelada por Cauã Reymond. As duas obras apresentam histórias ambientadas no universo dos agentes de jogadores e exploram um lado menos conhecido do esporte.

A comparação entre os projetos, feita pelo Deadline, ganhou força porque ambas as produções colocam empresários de atletas como figuras centrais das tramas. Enquanto a série ligada ao astro português acompanha a trajetória fictícia de Stanley Dalton, um agente de futebol interpretado por Damian Lewis, a atração brasileira mergulha nas disputas e negociações que envolvem esse mercado.

“Day 1s” vazou na mídia nesta segunda-feira (27), especialmente após o jornal The Sun revelar o envolvimento de Cristiano Ronaldo na trama. O astro trabalha no desenvolvimento ao lado do diretor Matthew Vaughn, conhecido por “Kingsman”, e nasceu de uma ideia original de Darren Dein, empresário que representa Thierry Henry.

Nomes além de Cristiano Ronaldo

Além de Ronaldo, que fará sua estreia como ator na produção, a série também deve contar com outros nomes conhecidos. Thierry Henry e o rapper Dave, por exemplo, aparecem entre os participantes citados para integrar o elenco.

O projeto representa o primeiro programa criado pela UR•Marv Studios, produtora formada por Ronaldo e Vaughn, como uma ramificação da Marv Studios. Em comunicado, o estúdio informou que pretende unir inovação tecnológica e tradição. A empresa do jogador também ficará responsável pelo financiamento independente dos filmes da Day 1.

Jogada de Risco

No Brasil, a produção de “Jogada de Risco” apresenta uma proposta semelhante, idealizada e protagonizada por Cauã Reymond. A série do Globoplay aborda o lado menos glamouroso do futebol e trabalha com temas como negociações obscuras, chantagens, entretenimento adulto e disputas de poder no esporte.

A história acompanha Maurício, personagem vivido por Cauã Reymond, um ex-atacante que teve a carreira interrompida por lesões e por decisões ruins tomadas pelo pai e antigo gestor. Após esse período, ele tenta reconstruir a própria trajetória ao entrar nos bastidores do futebol como agente de atletas.

Segundo fontes, a produção contou com uma ampla pesquisa sobre a realidade do meio futebolístico para seu desenvolvimento. A aposta prevê uma dramaturgia com reviravoltas e forte apelo visual. Lançada no dia 23 de julho, a primeira temporada tem oito episódios e segue um modelo de lançamento semanal, com dois capítulos por semana.

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