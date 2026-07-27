Arsenal planeja oferecer salário astronômico por Vini Jr

O Arsenal deve jogar duro para tentar contratar o atacante Vini Jr. Para convencer o brasileiro a deixar o Real Madrid, os Gunners preparam uma oferta com salário astronômico. Dessa forma, o camisa 7 da Seleção Brasileira se tornaria dono do maior vencimento do elenco do clube inglês, de acordo com o jornal britânico “The Telegraph”.

Destaque do Real Madrid nos últimos anos, Vini Jr recebe 400 mil libras (cerca de R$ 2,7 milhões) por semana. Ou seja, isso é bem mais do que o salário do atacante inglês Bukayo Saka, que recebe 365 mil libras (R$ 2,4 milhões) por semana e é dono do maior vencimento da folha do Arsenal. Portanto, o brasileiro teria um dos maiores salários do futebol inglês.

O atacante norueguês Erling Haaland recebe o maior salário do futebol inglês. O jogador do Manchester City recebe 500 mil libras (R$ 3,8 milhões) por semana. Vini Jr, por exemplo chegaria recebendo o mesmo valor de Mohamed Salah, que deixou o Liverpool. Dessa forma, isso indica que o Arsenal pretende jogar duro para contratar o brasileiro.

Vini Jr está em seu último ano de contrato com o Real Madrid e o futuro ainda está indefinido. Ou seja, caso não renove, esta é a última janela para o clube espanhol negociá-lo em definitivo, já que ele poderá assinar pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro de 2027. Vini, no entanto, segue nos planos para a próxima temporada.

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