Pellegrini vê Furia mais forte para o Mundial da Kings League: “Nosso grande objetivo”

A Fria inicia sua caminhada no Mundial de Clubes da Kings League diante de um dos adversários mais complicados da competição. Nesta segunda-feira (27/7), a equipe brasileira encara o Porcinos, atual vice-campeão e campeão da edição de 2024. Apesar do peso do confronto e da eliminação para os espanhóis no último Mundial, Pellegrini garante que o grupo chega mais preparado e com o objetivo de lutar pelo título.

Em entrevista ao J10, o jogador revelou que o Mundial sempre foi a principal meta da equipe em 2026. Depois de um split abaixo das expectativas, a Furia promoveu mudanças internas e aproveitou o período de preparação para corrigir falhas.

“Desde o início do ano o nosso principal objetivo sempre foi o Mundial. A gente olhou muito para dentro depois do split, conversamos bastante, refletimos sobre alguns pontos e ajustamos o que precisava ser ajustado. Voltamos aos treinos com uma mentalidade diferente e o grupo está mais unido e focado para começar bem e depois pensar no título.”, disse

Pellegrini reconheceu que o desempenho na última competição ficou abaixo do esperado, mas acredita que o momento serviu como aprendizado para o elenco.

“Temos a ciência de que não fizemos um bom split. Mas quando as coisas não saem como você quer, você é obrigado a se analisar de verdade. A gente fez isso, tivemos mais de um mês de preparação para corrigir os erros e chego vendo o elenco mais preparado agora do que em qualquer outro momento.”, completou.

Furia busca revanche na Kings League?

O primeiro desafio, porém, será justamente contra o Porcinos, adversário que eliminou a Furia nas semifinais do Mundial passado. Na ocasião, os brasileiros venciam até os minutos finais, mas sofreram a virada após um gol em dobro e acabaram eliminados. Ainda assim, o jogador evita tratar o duelo como uma revanche.

“Sabemos que o Porcinos é um time acostumado a disputar grandes torneios e tem grandes jogadores. É verdade que não tivemos uma experiência muito boa com eles no Mundial passado, mas se eu entrar em campo pensando na revanche, posso carregar um peso desnecessário. A gente entra para fazer uma boa estreia e ganhar o jogo.”, explicou.

Além da tradição recente, Pellegrini destacou o estilo de jogo da equipe espanhola como um dos fatores que explicam o sucesso do clube na Kings League.

“O Porcinos tem uma maneira única de jogar, com muito toque de bola e uma obediência técnica muito grande. Com o fato da Kings League ter chegado antes na Espanha, eles acumularam uma experiência que faz diferença em jogos decisivos. Não é à toa que chegaram nas duas finais de Mundial.”, analisou o jogador.

Apesar do respeito ao adversário, o jogador admite que existe um ingrediente a mais quando brasileiros e espanhóis se enfrentam.

“Não dá para negar que existe sim. Mas acho que o sentimento é sempre o mesmo. Vamos entrar na arena e fazer o possível para sair com a vitória.”

Estrear com vitória é crucial

Pellegrini também acredita que uma vitória logo na estreia pode impulsionar a confiança da equipe para o restante da competição, embora faça questão de lembrar do alto nível dos participantes.

“Com certeza iniciar com uma vitória é muito bom e eleva a confiança do grupo. Mas se tratando de Mundial, tem muitas equipes qualificadas aqui e a gente tem que estar sempre atento, independente do resultado anterior.”

No aspecto individual, o atleta afirma manter a mesma postura de cobrança que adota durante toda a temporada.

“Sou uma pessoa que me cobra muito todos os dias, isso faz parte de quem eu sou. Para esse Mundial não é diferente. A única cobrança que faço é de dar o meu melhor dentro de campo e ajudar o time a conquistar esse título.”

Por fim, Pellegrini ressaltou o desejo de colocar um clube brasileiro no topo da Kings League pela primeira vez. Para ele, a Furia reúne condições de acabar com esse jejum.

“Acredito que é o objetivo de todos os clubes brasileiros. Nenhum time do Brasil conquistou ainda e espero que a Furia seja o primeiro a conseguir isso. A gente chega forte e trabalhamos muito para esse momento. No ano passado batemos na trave e ficou aquele sentimento de que poderíamos ter ido mais longe. Esse ano não vamos deixar passar essa oportunidade, vamos fazer o possível para conquistar o título.”, finalizou.

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