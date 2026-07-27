Vasco acelera no mercado e mira até cinco reforços para escapar do Z4

Na tentativa de espantar a crise e reagir na temporada, a diretoria do Vasco intensifica as movimentações nos bastidores do mercado para anunciar até cinco reforços. O clube carioca amarga uma posição incômoda na zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro e, por isso, os dirigentes enxergam urgência na chegada de peças que disputem a titularidade imediatamente.

Nesse cenário, o Cruzmaltino prioriza a busca por um zagueiro e atacantes. Embora já tenha assegurado o lateral-esquerdo Paulinho como uma oportunidade de mercado para compor o elenco.

Atualmente, a cúpula vascaína concentra seus principais esforços nas negociações com dois volantes sul-americanos. As conversas com o argentino Santiago Sosa, do Racing, avançaram bastante e a alta cúpula aguarda o desembarque do atleta ainda nesta semana.

Inicialmente, a comissão técnica esperava contar com o jogador nesta segunda-feira (27), contudo pendências burocráticas com a equipe de Avellaneda em relação às formas de pagamento atrasaram os trâmites.

Confiança por reforços

Apesar do entrave momentâneo, os executivos mantêm o otimismo e projetam a regularização do reforço a tempo do clássico contra o Fluminense. O duelo será no próximo sábado (1), pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Por outro lado, as tratativas para repatriar o colombiano Nelson Deossa, do Real Betis, enfrentam maiores obstáculos. O Vasco apresentou garantias financeiras à equipe de Sevilha, mas o clube espanhol ainda não emitiu uma resposta definitiva.

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Consequentemente, os dirigentes adotam maior cautela e admitem uma redução no otimismo inicial, embora continuem firmes nas negociações.

Enquanto a diretoria trabalha incessantemente na reformulação do grupo, o elenco concentra suas atenções no próximo compromisso. Nesta quarta-feira (29) encara o Independiente Medellín, válido pelos playoffs da Copa Sul-Americana.

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