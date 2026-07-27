Flaco López retorna após a Copa e pode reforçar o Palmeiras contra o Vitória

O Palmeiras ganhou um importante reforço para a sequência da temporada. Após defender a Argentina na Copa do Mundo, Flaco López se reapresentou na manhã desta segunda-feira (27/7) na Academia de Futebol e já iniciou os trabalhos com o restante do elenco. A expectativa agora é que o atacante esteja à disposição de Abel Ferreira para o duelo contra o Vitória, nesta quarta-feira (29/7), pelo Campeonato Brasileiro.

Logo no retorno, o argentino passou por exames médicos de rotina. Internamente, porém, o clube não demonstra preocupação com sua condição física. Isso porque Flaco teve pouca minutagem durante a campanha da seleção argentina no Mundial e chega preservado para a sequência da temporada.

Ao todo, o atacante disputou apenas 18 minutos na Copa do Mundo. Foram oito minutos na fase de grupos e outros dez na prorrogação das quartas de final, diante da Suíça.

Depois dos exames, Flaco também foi ao gramado da Academia de Futebol e treinou integrado ao elenco. Dessa forma, existe a possibilidade de que acompanhe a delegação para Salvador e fique à disposição de Abel Ferreira na partida contra o Vitória.

Flaco López é o artilheiro do Palmeiras no ano

O retorno acontece em um momento importante para o Palmeiras. Com 14 gols na temporada, Flaco López é o artilheiro da equipe em 2026 e amplia as opções do setor ofensivo justamente após a derrota para o Atlético-MG, resultado que reduziu a vantagem do Verdão na liderança do Campeonato Brasileiro.

Líder da competição, o Palmeiras enfrenta o Vitória nesta quarta-feira, às 21h30, no Barradão, pela 21ª rodada. A tendência é que Abel Ferreira avalie as condições do atacante antes de definir se ele começará a partida entre os titulares ou ficará como opção no banco de reservas.

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