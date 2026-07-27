Emerson Royal rebate críticas no Flamengo: “Sei do meu valor”

O lateral-direito Emerson Royal rebateu as críticas que vem recebendo por parte da torcida do Flamengo. Após o empate em 1 a 1 com o São Paulo, no último domingo (26/7), no Maracanã, o defensor avaliou sua temporada e revelou estar satisfeito com a mesma, indo contra uma pergunta na zona mista do estádio.

Ele iniciou explicando um gol perdido aos 36′ do segundo tempo, que poderia dar a vitória ao Flamengo. Como ele está utilizando uma máscara por conta de um trauma na região nasal durante jogo contra o Estudiantes (ARG), em abril, sentiu que ela o atrapalhou na hora de cabecear ao gol de Rafael.

LEIA MAIS: Flamengo recebe proposta de clube turco por Léo Pereira

“Eu gosto, estou me adaptando bem com a máscara. Mas, sim, nos lances que eu preciso cabecear a bola para direcionar, quando pega na máscara é muito difícil. Porque amortece e às vezes muda a trajetória da bola. No lance ali, se eu não estivesse com a máscara, acredito que teria grande chance de eu fazer o gol. Essa também é uma das minhas características (cabeceio). Mas faz parte. Eu estou de máscara e tenho que me adaptar a ela”, afirmou.

Defensor do Flamengo rebate críticas

Perguntado, então, sobre a qualidade de suas atuações em 2026, o jogador discordou de que venha tendo um ano ruim. Para ele, aliás, vive um dos melhores momentos de sua carreira, especialmente fisicamente falando. Tecnicamente, segundo o próprio, segue evoluindo com o técnico Leonardo Jardim.

“Vou discordar de você. Acredito que venho fazendo uma temporada muito boa, não só depois da parada para a Copa do Mundo. O que é falado fora eu procuro não ver. Sei do meu valor, do meu potencial, o que eu posso entregar. Venho fazendo isso desde o começo do ano. (…) Acredito que estou em um dos melhores momentos da minha carreira, não só aqui no Flamengo. Onde me encontro melhor fisicamente, tecnicamente evoluí bastante com a chegada do (Leonardo) Jardim também. E acredito que tenho muito a crescer ainda, a aprender, e vou seguir nessa linha”, desabafou o atleta.

Emerson Royal, contratado em 2025 junto ao Milan (ITA), fez 19 partidas na temporada passada e 23 na atual. No entanto, ele reveza a posição com o uruguaio Guillermo Varela, especialmente desde a chegada de Leonardo Jardim. Ao todo, tem um gol e cinco assistências em 44 jogos, e participou dos títulos da Libertadores, do Brasileirão – ambos em 2025 – e do Campeonato Carioca, em 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.