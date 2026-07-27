Praia privativa, golfe e luxo: veja o resort na Jamaica onde Virginia e Vini Jr vivem ‘lua de mel’

Virginia Fonseca e Vini Jr vivem dias de romance na Jamaica. Após retomarem o relacionamento, a influenciadora e o atacante do Real Madrid embarcaram para uma viagem a dois e escolheram o resort Half Moon, em Montego Bay, para aproveitar o período de descanso. A viagem, revelada pela coluna Retratos da Vida, do Jornal Extra, marca a reconciliação do casal cerca de dois meses após o término.

Além disso, Virginia e Vini Jr se hospedam na ala Eclipse, considerada uma das mais exclusivas do complexo. A acomodação oferece praia privativa com enseada natural para banho, piscina de borda infinita e spa exclusivo. As diárias variam entre R$ 1,7 mil e R$ 10 mil, de acordo com a época do ano.

Enquanto isso, o Half Moon se destaca como um dos resorts mais luxuosos e tradicionais do Caribe. O empreendimento ocupa uma extensa área à beira-mar, cercada por praias privativas, jardins tropicais e espaços projetados para garantir conforto e discrição aos hóspedes.

Além das acomodações de alto padrão, o resort reúne uma estrutura completa de lazer. Os visitantes encontram restaurantes, piscinas, spa, campo de golfe de 18 buracos, centro equestre, opções de esportes aquáticos, academia de tênis e quadras de pickleball.

O cenário formado pelo mar azul-turquesa e pela vegetação típica da Jamaica completa a experiência oferecida pelo resort. Assim, Virginia e Vini Jr aproveitam dias de descanso em um dos destinos mais exclusivos do Caribe, reforçando o momento de reconciliação vivido pelo casal.

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