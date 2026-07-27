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Amazon busca novo narrador após polêmica por conduta nos bastidores

Amazon busca novo narrador após polêmica por conduta nos bastidores
Amazon busca novo narrador após polêmica por conduta nos bastidores -

Mudanças na equipe de transmissão forçaram a Amazon a abrir uma nova etapa de reformulação do Prime Video. Após a polêmica saída de Rômulo Mendonça, a plataforma agora se concentra na busca por um narrador esportivo de grande reconhecimento nacional para assumir partidas do Brasileirão, Copa do Brasil e da NBA ainda nesta temporada.

A busca tem metas definidas e envolve profissionais já consolidados no mercado, inclusive nomes que atualmente possuem vínculo com outras emissoras. Ainda segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, a empresa trabalha com a intenção de encontrar uma voz com forte identificação junto ao público, capaz de ampliar a audiência das transmissões.

Essa movimentação acontece depois de alterações importantes no time responsável pelas narrações. Primeiro, Galvão Bueno, contratado como principal voz das transmissões esportivas da plataforma, deixou a empresa após cerca de um ano e meio de contrato. Na sequência, aconteceram as polêmicas saídas de Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli.

Amazon desliga Rômulo Mendonça

As saídas ocorreram por decisão da liderança da área esportiva da Amazon, sediada na Inglaterra, que bateu o martelo após uma investigação interna. Os dois profissionais se envolveram na polêmica por comentários feitos sobre a jornalista Alana Ambrósio, jornalista da plataforma, durante as finais da NBA.

Na avaliação da empresa, os profissionais não agiram de acordo com a conduta padrão da organização durante o episódio. O caso teve início em 12 de junho, após uma edição do podcast Jararacas, programa de basquete apresentado por Mendonça e Bulgarelli no YouTube.

Na ocasião, os dois fizeram críticas e ironias sobre uma publicação de Alana Ambrósio nas redes sociais, que abordava sobre sua emoção por acompanhar presencialmente partidas das finais da NBA nos Estados Unidos. A repercussão do episódio levou a Amazon a afastar os profissionais da transmissão do quinto jogo da final da liga, entre New York Knicks e San Antonio Spurs.

Versão do narrador

Depois da demissão, Rômulo Mendonça publicou sua versão sobre o caso: “A sátira e o bom humor sempre estiveram na alma do meu trabalho. Minha marca registrada. No entanto, a paródia […] não foi uma tentativa de humor, mas um desabafo”, afirmou.

O narrador também declarou que a Prime fez uma exigência de uma retratação pública e criticou o que chamou de “processo unilateral e silencioso”. Por fim, Rômulo afirmou que não teve contato com a empresa para apresentar sua versão sobre o ocorrido.

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