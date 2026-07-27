Sidny Cabral, de Cabo Verde, vence prêmio de gol mais bonito da Copa

A Fifa divulgou nesta segunda-feira (27/7) o resultado da votação popular do gol mais bonito da Copa do Mundo 2026. Trata-se do golaço de Sidny Cabral, de Cabo Verde, contra a Argentina, em partida válida pela fase de 16 avos de final, no dia 3 de julho. Eldor Shomurodov, do Uzbequistão, e Wilson Isidor, do Haiti, ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

O tento do lateral-esquerdo saiu aos 13′ do primeiro tempo da prorrogação em jogaço contra a Argentina. Na ocasião, Messi abriu o placar com um golaço, aos 29′. Aos 14′ da etapa final, porém, a seleção sensação da Copa buscou um improvável empate, com Duarte, levando a partida para a prorrogação. Lá, os argentinos saíram na frente com Lisandro Martínez, aos 2′.

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Sidny Cabral, então, marcou o gol mais bonito da Copa. Ele recebeu pelo lado esquerdo, cortou para dentro e, de direita, acertou o ângulo de Dibu Martínez, em chute indefensável. No entanto, logo aos 6′ do segundo tempo da prorrogação, Romero desviou de cabeça e deu a vitória ao time de Lionel Messi, deixando Cabo Verde pelo caminho.

Cabral junta-se a seleto grupo

Já o gol de Shomurodov saiu na terceira rodada da fase de grupos, contra a República Democrática do Congo, quando, de cobertura, anotou um lindo tento na derrota por 3 a 1. Já Isodor marcou para o Haiti em revés por 4 a 2 para Marrocos, também pela terceira rodada da fase de grupos. Sidny Cabral junta-se a Maxi Rodriguez (2006), Forlán (2010), James Rodríguez (2014), Pavard (2018) e, por fim, Richarlison (2022) como vencedores do prêmio de gol mais bonito da Copa.

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