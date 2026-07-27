Corinthians é denunciado pelo STJD após invasão de campo contra o Remo

O Corinthians foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da invasão de campo registrada na partida contra o Remo, disputada no dia 23 de julho, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marcou o retorno do Timão aos gramados após a pausa para a Copa do Mundo.

A denúncia teve como base o relato feito pelo árbitro Lucas Casagrande (AB-PRO/PR) na súmula da partida. Segundo o documento, duas crianças conseguiram entrar no gramado logo após o apito final e foram em direção aos jogadores do Corinthians.

“Informo que, após o encerramento do jogo, observei a invasão de campo de duas crianças com camisetas do Corinthians. As mesmas foram em direção aos jogadores do Corinthians para pedir camisetas, sendo rapidamente contidas por agentes de segurança.”

Com isso, o Corinthians responderá ao artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da responsabilidade dos clubes por prevenir e reprimir invasões de campo. Em caso de condenação, o STJD poderá aplicar uma multa que varia de R$ 100 a R$ 100 mil, conforme a gravidade e as circunstâncias do episódio.

Contudo, além do Timão, o Remo também acabou sendo denunciado pela Procuradoria do STJD. O clube paraense responderá pelo atraso no retorno da equipe para o segundo tempo da partida, situação considerada descumprimento do regulamento do Campeonato Brasileiro. Agora, os dois clubes aguardam o julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que definirá as eventuais punições.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.