Em tempos de pós-Copa, a ‘espanholização’ sob ameaça no Brasil

O que antes parecia um evento raro começa a ganhar contornos de rotina: Flamengo e Palmeiras, os dois clubes que dominam o cenário nacional, voltaram a perder pontos na mesma rodada. A derrota alviverde para o Atlético, somada ao empate rubro-negro com o São Paulo, marca a quarta vez neste ano em que ambos tropeçam juntos. O mesmo ocorreu nas jornadas 1, 14 e 16.

No último fim de semana, o primeiro pós-Copa, pude curtir minha folga. Mas quem disse que é fácil ficar longe do futebol? Assim que vi se concretizarem os resultados no Rio de Janeiro e em São Paulo, na volta de ambos ao Campeonato Brasileiro diante de suas torcidas, logo veio à mente: “De novo eles tropeçaram juntos? Algo está fora da ordem”.

Se antes era quase impossível ver os dois times que polarizam o futebol nacional falhando no mesmo dia e, consequentemente, deixando pontos pelo caminho, agora o cenário pouco habitual passa a ser mais frequente. E ainda com um turno inteiro por jogar.

A sequência recente mostra que o “anormal” começa a se tornar normal. Afinal, na rodada inaugural do Brasileirão, o Flamengo caiu para o São Paulo e o Palmeiras empatou com o Atlético; na 14ª, ambos ficaram no empate nos clássicos contra Santos e Vasco; e na 16ª, empataram com Athletico e Cruzeiro.

O episódio, agora corriqueiro, reforça a discussão sobre hegemonia. Enquanto na Espanha a alternância de poder entre Barcelona e Real Madrid é absoluta, no Brasil a “espanholização” está sob ameaça.

Flamengo e Palmeiras seguem fortes, mas o fato de perderem pontos juntos com cada vez mais frequência mostra que o campeonato continua aberto, longe da supremacia absoluta que muitos projetavam.

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