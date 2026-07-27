Artur Jorge revela razão para não usar Zé Lucas contra o Botafogo

A expectativa da torcida do Cruzeiro pela estreia de Zé Lucas precisará esperar um pouco mais. Contratado junto ao Sport como uma das principais apostas da SAF para o futuro, o volante esteve na lista pela primeira vez na derrota para o Botafogo, no Mineirão. No entanto, permaneceu durante os 90 minutos no banco de reservas. Após a partida, o técnico Artur Jorge explicou os motivos da decisão e descartou qualquer preocupação física com o jogador.

O meio-campista de 18 anos chegou a Belo Horizonte poucos dias antes do confronto, participou de apenas uma atividade com o elenco e teve o nome registrado no BID da CBF em tempo recorde. Mesmo assim, o treinador preferiu não acelerar o processo de adaptação. Segundo Artur Jorge, a diretoria cumpriu sua parte ao regularizar o atleta rapidamente, porém a utilização dependeria exclusivamente da necessidade apresentada durante o jogo.

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Treinador explica escolha e pede paciência

Na entrevista coletiva, o comandante português destacou que a presença de Zé Lucas entre os relacionados representava mais uma alternativa para a equipe, mas avaliou que o contexto da partida não justificava sua entrada. Além disso, o treinador reforçou que decisões desse tipo levam em consideração o comportamento da equipe ao longo dos 90 minutos.

“O Zé Lucas chegou 24 horas antes do jogo. O trabalho, que não é meu, mas da diretoria, foi excelente para conseguir inscrever o jogador a tempo, para poder ser mais uma solução. E foi ao jogo, foi relacionado, para poder ser uma opção durante os 90 minutos. E eu, como técnico, entendi que não era opção para nada, contando o que estava sendo a realidade do jogo”, afirmou Artur Jorge.

Durante a partida, Lucas Romero e Matheus Henrique formaram a dupla de meio-campo, enquanto Lucas Silva também permaneceu como opção no banco. Por outro lado, a comissão técnica entende que Zé Lucas ainda precisa ganhar ritmo de treinos antes de disputar espaço por uma vaga entre os titulares.

Contratado por cerca de US$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões), o volante assinou contrato até junho de 2031 e chega cercado de expectativa após se destacar pelo Sport. Agora, a ele deve integrar gradualmente ao elenco principal até reunir as condições ideais para fazer sua estreia oficial. Na negociação, o Cruzeiro cedeu por empréstimo ao clube pernambucano o volante Murilo Rhikman e o atacante Chico da Costa.

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