Rosario sonda Braian Aguirre, mas Internacional faz exigência

O Internacional pode registrar mais uma movimentação na janela de transferências. O lateral-direito Braian Aguirre despertou o interesse do Rosario Central, da Argentina, e já faz parte das conversas entre os clubes. Apesar do contato inicial, a negociação ainda está distante de um desfecho positivo. Neste momento, o principal entrave envolve o modelo da transferência desejado pelas duas diretorias.

O clube argentino pretende contar com Aguirre por empréstimo, enquanto o Colorado adota uma posição diferente nos bastidores. A direção colorada aceita abrir negociação apenas em definitivo, entendendo que este é o momento ideal para recuperar parte do investimento realizado na contratação do jogador junto ao Lanús. Dessa forma, a possibilidade de uma cessão temporária sequer é considerada pelos dirigentes.

LEIA MAIS: Bahia tem negociação avançada para emprestar lateral ao Internacional

Colorado quer recuperar investimento

Contratado em 2024, Braian Aguirre custou cerca de US$ 1,4 milhão ao Internacional, que adquiriu metade de seus direitos econômicos. Embora tenha acumulado boas atuações desde sua chegada ao Beira-Rio, o lateral perdeu espaço nas últimas semanas com a chegada do técnico Paulo Pezzolano. Em 2026, participou de 22 partidas, marcou três gols e passou atuar com menor frequência entre os titulares.

O vínculo do defensor com o clube gaúcho é válido até dezembro de 2028, fator que fortalece a estratégia do clube em negociar o atleta somente por venda. Ao mesmo tempo, ainda existe uma pendência envolvendo a própria transferência ao futebol gaúcho. O Lanús acionou a Fifa cobrando uma parcela considerada em atraso, aumentando a complexidade do caso.

Caso o Rosario Central não altere sua proposta, a tendência é que Braian Aguirre permaneça em Porto Alegre para a sequência da temporada. Entretanto, uma eventual saída abriria uma lacuna importante no elenco de Paulo Pezzolano. Atualmente, Bruno Gomes aparece como principal alternativa para o setor, mesmo sendo volante de origem, cenário que pode obrigar o Internacional a voltar ao mercado em busca de um novo lateral-direito.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.